Počet obětí koronaviru v USA překročil hranici 31.000

Zdravotníci transportují pacienta v New Yorku. ČTK/AP/John Minchillo

Washington - Množství amerických obětí koronavirové nákazy překročilo dnes hranici 31.000, počet nakažených se blíží 640.000. Oznámila to agentura Reuters na základě údajů shromážděných z jednotlivých amerických států. Podle statistiky americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) je nyní v USA počet mrtvých o polovinu vyšší než v Itálii nebo ve Španělsku a osmkrát vyšší než v Německu.

Nakažených je ve Spojených státech více než ve Španělsku, Itálii, Německu a Francii dohromady, vyplývá z údajů JHU. Ve středu se podle Reuters počet nakažených Američanů zvýšil o 30.000, což je největší nárůst za posledních pět dnů.

List The New York Times dnes popsal situaci v malém městě Andover ve státě New Jersey, kde leží velké sanatorium s pečovatelskou službou. Policie se tam v minulých dnech dostavila na anonymní udání o smrti jednoho z klientů, jehož tělo je pohozeno v nedalekém přístřešku. Strážci pořádku v objektu našli 17 mrtvých těl. Bylo zjištěno, že celkem zemřelo 68 klientů a zdravotníků ústavu, pravděpodobně v důsledku nemoci covid-19. Dalších 76 lidí, včetně 41 ošetřovatelů, je nakaženo.