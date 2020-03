Počet obětí koronaviru v Itálii vzrostl o 475 na celkových 2978

Řím - Počet mrtvých v Itálii kvůli nemoci způsobené novým typem koronaviru vzrostl za 24 hodin o 475 na celkových 2978. Jde o nejvyšší dosud zaznamenaný denní nárůst, uvedla agentura Reuters. Za posledních 24 hodin Itálie rovněž potvrdila 4207 nových případů nákazy. Celkový počet infikovaných v zemi je tak 35.713. Italská vláda zvažuje, že zakáže i veškeré cvičení venku, což bylo dosud v rámci celostátní karantény povoleno.

Jen v Lombardii zemřelo za 24 hodin dalších 319 lidí nakažených novým typem koronaviru. Počet obětí v tomto nejhůře postiženém regionu tak vzrostl na 1959. Počet nových případů nákazy se zvýšil o téměř 1500. K obrovskému nárůstu počtu obětí přitom došlo navzdory přísným opatřením, která byla v zemi zavedena a ke kterým patří celostátní karanténa, poznamenala britská BBC. V zemi jsou zavřené bary, restaurace a většina obchodů, stejně tak školy a univerzity. Obyvatelé byli vyzváni, aby nevycházeli ven a zůstali ve svých domovech.

V Lombardii na severu země je nadále situace nejvážnější. Tamní nemocnice, které mají stovky pacientů na jednotkách intenzivní péče, navíc hlásí, že už nemají žádná další lůžka pro lidi, kteří potřebují podporu dýchacích přístrojů. Nemocné převážejí do sousedních regionů.

Úřady požádaly lékaře a zdravotní sestry, kteří již odešli do důchodu, aby se vrátili do práce. "Upřímně žádám všechny lékaře, sestry a zdravotnický personál, kteří odešli do penze v uplynulých dvou letech... aby nám pomohli v této nouzové situaci," uvedl guvernér Lombardie Attilio Fontana.

Italská vláda v reakci na neustálý nárůst počtu obětí a nakažených pohrozila, že zakáže veškeré venkovní cvičení. "Domnívám se, že v následujících hodinách budeme muset zvážit možnost absolutního zákazu venkovních aktivit," prohlásil italský ministr sportu Vincenzo Spadafora. Vláda sice zakázala veškeré cestování, které není nezbytné, povolila ale občanům jít si ven samostatně zasportovat, jestliže to potřebují. Na dodržování přísných omezení dohlíží policie, která za uplynulý týden kontrolovala přes milion lidí a zaznamenala 43.000 případů porušení pravidel, uvedlo ministerstvo vnitra. "Jestliže výzva, aby lidé zůstali doma, nebude dodržována, budeme donuceni vyhlásit absolutní zákaz," dodalo.