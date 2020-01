Počet obětí koronaviru v Číně stoupl na 213

Peking - Na nový koronavirus v Číně zahynulo do čtvrtka již 213 osob a 9692 osob se nakazilo. Uvedla to dnes podle agentury Reuters čínská národní zdravotnická komise (NHC). Nově nakažených je 1982.

V provincii Chu-pej, která je centrem epidemie, na nemoc zemřelo již 204 lidí a je zde téměř 6000 nakažených. Za sedm dní se podle NHC podařilo vyléčit a propustit z nemocnice 596 osob.

Americké ministerstvo zahraničí dnes na svých internetových stránkách doporučilo svým občanům, aby necestovali do Číny. Zvýšilo tak své varování pro cesty do Číny na stejnou úroveň jako pro cesty do Iráku nebo Afghánistánu.

Také Japonsko dnes vydalo varování, aby lidé odložili cesty do Číny, které nejsou nezbytně nutné, a do provincie Chu-pej raději nejezdili vůbec. V Japonsku je 14 pacientů nakažených koronavirem. Podle agentury Reuters tam v sobotu vstoupí v platnost opatření, na jejichž základě je kromě jiného možné lidem nařídit povinnou hospitalizaci.

"Pokud je to možné, odložte cesty do Číny," doporučuje i německé ministerstvo zahraničí kvůli rychlému šíření viru a výslovně varuje před cestami do provincie Chu-pej. Podobné doporučení vydalo už ve středu české ministerstvo zahraničí.

Zahraniční vlády pokračují v evakuaci svých občanů z provincie Chu-pej. Letadla pro své občany již vypravily vlády Jižní Koreje, Japonska, Francie a Británie. Z jedenáctimilionového Wu-chanu, metropole provincie Chu-pej, který je více než týden uzavřený, odletěl třetí speciál s občany Japonska na palubě. Vláda v Tokiu takto repatriovala 565 lidí.

Britský velvyslanec v Severní Koreji Colin Crooks na twitteru oznámil, že KLDR kvůli nemoci přerušila veškeré letecké a vlakové spojení s Čínou. V Číně zatím čtyři provincie požádaly firmy, aby obnovily práci nejdříve 10. února.

Kvůli tomu, že mnoho leteckých společností zastavilo spojení s Čínou, chce Peking pomoci s návratem do vlasti obyvatelům Wu-chanu, kteří uvázli v zahraničí. Agentura Reuters uvádí, že čínské úřady poslaly dva letouny pro lidi do Thajska a Malajsie.

Počet nakažených novým koronavirem je již větší než počet nakažených virem SARS před 17 lety. Počet mrtvých by sice mohl být nižší, ekonomové se však obávají, že hospodářský dopad bude mnohem silnější než při onemocnění SARS. To stálo globální ekonomiku podle odhadů 33 miliard USD (755,6 miliardy Kč). Podíl Číny na globální ekonomice se však od té doby výrazně zvýšil.

Nový koronavirus 2019-nCoV, který vyvolává onemocnění s příznaky chřipky a někdy může způsobit i zápal plic, se objevil již ve dvou desítkách zemí. Oznámeno bylo kolem 100 případů mimo Čínu, zatím ale na onemocnění nikdo nezemřel. V České republice zatím virus potvrzen nebyl.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve čtvrtek vyhlásila kvůli onemocnění globální stav zdravotní nouze. Agentura tak učinila teprve pošesté ve své historii. Zatím však nenavrhla omezení cestování nebo obchodu.