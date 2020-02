Počet obětí koronaviru se v pevninské Číně zvýšil o 86 na 722

Peking - Pevninská Čína hlásí dalších 86 úmrtí po nakažení novým koronavirem. Celkově tak počet mrtvých do konce pátku v kontinentální Číně dosáhl 722, informovala dnes podle agentury Reuters čínská Národní zdravotnická komise (NHC). V pevninské Číně bylo během pátku evidováno 3399 nových potvrzených případů nákazy, takže dohromady tu počet případů vzrostl na 31.774. Mezi oběťmi koronaviru v čínském Wu-chanu je podle deníku The New York Times také americký občan, vůbec první oběť z USA. Agentura Kjódó zase informovala, že vir má možná první japonskou oběť. Japonec zemřel po hospitalizaci se zápalem plic také v čínském Wu-chanu.

Nárůst počtu nově potvrzených nakažených v pevninské Číně byl v pátek oproti předchozímu dni opět větší. Ve středu a ve čtvrtek se přitom snižoval. Páteční nárůst je naopak rekordní, všímají si tiskové agentury. Po vyloučení 2050 lidí, kteří se už vyléčili, a 722, kteří zemřeli, zůstává v pevninské Číně 31.774 potvrzených infikovaných.

Většina nakažených i obětí je nadále hlášena z centrální provincie Chu-pej s hlavním městem Wu-chanem, který je ohniskem epidemie. Během pátku přibylo jenom v této provincii 81 mrtvých, z toho 67 ve Wu-chanu. Celková bilance obětí tak v této provincii vzrostla na 699 a v samotném Wu-chanu na 545.

Místní úřady rovněž informovaly o dalších 2841 případech onemocnění v provincii Chu-pej, počet potvrzených případů tam tedy vzrostl na 24.953. Ve Wu-cahnu bylo v pátek zaznamenáno 1985 nových nakažených a celkově je jich ve zhruba 11milionovém městě 13.603.

Koronavirus s označením 2019-nCoV vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním), pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. Podle dosavadních informací odborníků umírají na virus převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím. Nemoci podlehnou více než dvě procenta nakažených.

Mezitím hlásí Japonsko další tři infikované na výletní lodi Diamond Princess, která už několik dní kotví v přístavu v Jokohamě. Celkový počet tamních nakažených tak vzrostl na 64, uvedlo dnes japonské ministerstvo zdravotnictví citované agenturou Kjódó. Dalším bezmála 3700 pasažérům japonské úřady ve snaze zabránit šíření viru nařídily dvoutýdenní karanténu.

Právě Japonsko hlásí ze všech zemí mimo Čínu nejvíce nakažených, aktuálně 89. Japonské ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že ve Wu-chanu zemřel Japonec, u něhož bylo podezření na nákazu novým koronavirem. Muž po šedesátce byl 22. ledna hospitalizován se silným zápalem plic. Pokud se u něj infekce potvrdí, šlo by o první japonskou oběť epidemie nebezpečného viru, napsala agentura Kjódó.

Deník The New York Times dnes s odvoláním na mluvčího velvyslanectví USA v Pekingu napsal, že ve Wu-chanu zemřel také Američan, který se koronavirem nakazil.

Čínský prezident Si Ťin-pching v pátek hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a vyzval Spojené státy k "rozumné reakci" na epidemii. Peking si přitom už dříve stěžoval na údajně přehnaná opatření některých zemí, pokud jde o omezení cestování lidem z Číny.

Mimo pevninskou Čínu jsou stále hlášeni dva mrtví - jeden v Hongkongu a jeden na Filipínách. Nákaza se objevila mimo Čínu ve 27 zemích a regionů, v nichž byla potvrzena dohromady u nejméně 332 lidí.