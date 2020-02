Počet obětí koronaviru přesáhl 300, první úmrtí hlásí Filipíny

Peking - Novým typem koronaviru se v Číně nakazilo již více než 14.000 lidí a více než tři stovky lidí této nemoci podlehly. Informovala o tom dnes podle agentury Reuters čínská státní televize s odvoláním na nejnovější údaje čínských úřadů. Filipíny dnes oznámily první úmrtí v důsledku koronaviru mimo Čínu.

Čínská národní zdravotnická komise (NHC) podle televize uvedla, že počet obětí se během soboty zvýšil o 45 na 304 případů. Všechna nová úmrtí byla zaznamenána v provincii Chu-pej, ze které se virus šíří.

Čínské úřady během soboty potvrdily 2590 nových případů nákazy, celkový počet se tak vyšplhal na 14.380. V samotné provincii Chu-pej bylo potvrzeno 1921 nových případů nákazy. Celkový počet nakažených v této provinci se tak vyšplhal na 9074, napsala agentura Reuters.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila kvůli koronaviru globální stav zdravotní nouze. V Česku se nákaza dosud nepotvrdila.

Filipíny hlásí první úmrtí v důsledku nového koronaviru mimo Čínu

Obětí je podle filipínského ministerstva zdravotnictví 44letý muž pocházející z čínského města Wu-chan, odkud se nový virus šíří, píše agentura AP.

Nákaza byla potvrzena také u mužovy 38leté partnerky, která pochází rovněž z Wu-chanu. Ta se v současnosti nachází v izolaci v nemocnici ve filipínském hlavním městě Manile. Podle agentury DPA oba přicestovali na Filipíny 21. ledna.

Epidemie infekce se již rozšířila do nejméně 25 zemí, které podnikají vlastní opatření proti dalšímu šíření nákazy a evakuují své občany z Číny. V Česku se nákaza dosud nepotvrdila.

Do České republiky by se dnes mělo vrátit pět Čechů, kteří kvůli šíření nového koronaviru požádali o evakuaci z Číny. Češi dnes po 2:00 SEČ odletěli z Wu-chanu na palubě francouzského letadla do Evropy.