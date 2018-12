Kábul - U jedné z vládních budov v afghánské metropoli Kábulu sebevražedný útočník odpálil výbušninu umístěnou v automobilu, načež se na místě začalo střílet a do budovy vtrhli útočníci vyzbrojení samopaly i výbušninami a začali odtud ostřelovat sousední domy. Ozbrojenci zPondělní ozbrojený útok na vládní čtvrť v afghánské metropoli Kábulu si vyžádal nejméně 43 mrtvých, uvedlo dnes tamní ministerstvo zdravotnictví. Dalších deset lidí bylo zraněno, upřesnila jeho mluvčí dřívější odhady. Byl to tak jeden z nejkrvavějších atentátů v hlavním městě Afghánistánu od začátku roku. Přichází poté, co se začala šířit oficiálně nepotvrzená informace, že ze země se chystá stáhnout polovina z tam přítomných 14.000 amerických vojáků.

Ozbrojenci v pondělí napadli komplex budov, kde sídlí afghánské ministerstvo veřejných prací a ministerstvo práce a sociálních věcí. Zhruba sedm hodin v nich drželi asi 350 rukojmí. Většina mrtvých jsou civilisté a k útoku se zatím nikdo nepřihlásil, uvedla agentura AFP.

Podle přítomných novinářů se z místa ozývaly četné výbuchy a nad komplexem, nad nímž létaly dvě vojenské helikoptéry, se vznášel velký černý dým. Afghánské bezpečnostní složky tři ze čtyř útočníků zabili, čtvrtý sebevražedný atentátník zahynul sám v autě, v němž byla umístěna bomba a které útok odstartovalo.