Počet obětí erupce novozélandské sopky se zvýšil na 16

Wellington/Sydney - V nemocnici australského Sydney v sobotu zemřel muž zraněný při nedávné erupci sopky na novozélandském ostrově White Island. Počet obětí se tak zvýšil na šestnáct. Oznámil to dnes list The New Zealand Herald. Policejní potápěči dnes znovu začali prohledávat vody blízko ostrova ve snaze najít těla dvou zbývajících obětí výbuchu.

Ve dvou nemocnicích v Sydney leží podle novozélandského listu osm zraněných, z nichž pět je v kritickém stavu. Lékaři se obávají, že počet obětí se může v příštích dnech dál zvýšit.

Na ostrov White Island byly vrtulníkem dopraveny dva potápěčské týmy, které se pokoušejí nalézt těla dvou dosud pohřešovaných obětí. Jejich pátrání zatím výsledek nepřineslo.

Dvě hledané oběti by měli být Novozélanďané, průvodce a kapitán lodi, která vozila turisty na ostrov, napsala agentura AP. V době pondělní erupce bylo na ostrově asi 47 turistů z Austrálie, USA, Německa, Číny, Velké Británie a Malajsie.