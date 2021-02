Počet nových případů koronaviru ve světě klesl, v Česku nikoliv

Berlín/Bratislava/Brusel - Počet nových případů infekce koronavirem ve světě klesl minulý týden o 16 procent. Snížil se rovněž počet nových úmrtí po nákaze, a to o deset procent. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO). Pozitivní trend se ovšem neprojevuje v Česku, které v současné době zaznamenává jedny z nejvyšších nárůstů případů infekce na počet obyvatel, ani na Slovensku, které v posledních dnech na počet obyvatel registruje nejvíce úmrtí souvisejících s covidem.

Německo považuje ČR za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru, takže od neděle obnovilo stálé hraniční kontroly. Na hraničním přechodu Rozvadov se dnes vytvořila několikakilometrová kolona. Slovensko dnes požádalo ostatní členské země Evropské unie o vyslání zdravotníků na pomoc při léčbě pacientů infikovaných koronavirem.

Minulý týden bylo na celém světě odhaleno 2,7 milionu nových případů koronaviru a zaznamenáno 81.000 úmrtí, informovala v úterý večer WHO. Pět ze šesti oblastí světa hlásí více než desetiprocentní pokles nových případů - v Africe a západním Pacifiku to bylo 20 procent, v Evropě 18 procent, v Americe 16 procent a v jihovýchodní Asii 13 procent. Jediná oblast, kde množství nových případů narostlo, je podle WHO východní Středomoří.

Podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse se od začátku pandemie koronavirem ve světě nakazilo již téměř 110 milionů lidí a zemřelo více než 2,420.000. Podle statistiky zveřejněné deníkem The New York Times (NYT), která ukazuje počet nových případů nákazy na 100.000 obyvatel za poslední týden, je Česká republika po Černé Hoře druhou nejhůře postiženou zemí světa. Slovensko má celosvětově nejvíce nových úmrtí souvisejících s covidem na 100.000 obyvatel.

Německo považuje Českou republiku za oblast s výskytem nebezpečných mutací koronaviru, a proto v neděli obnovilo hraniční kontroly. Při vstupu do Německa musí všichni včetně přeshraničních pracovníků či řidičů kamionů předkládat na hranicích negativní test na koronavirus. S výjimkou pendlerů, dopravců a lidí cestujících z humanitárních důvodů je nutné po překročení hranic nastoupit do karantény.

Nově německé ministerstvo vnitra rozhodlo, že čeští pendleři budou muset v Německu předkládat při hraničních kontrolách potvrzení o důležitosti své profese až od pátku, a to shodně v Sasku i v Bavorsku. Opatření má předejít nejasnostem a nerovnému přístupu. Doklady o důležitosti žádalo od pendlerů Bavorsko již ode dneška, nově i na bavorsko-české stejně jako na sasko-české hranici bude až do čtvrtka policistům stačit od přeshraničních zaměstnanců pracovní smlouva. Na dálničním hraničním přechodu Rozvadov na Tachovsku dnes v poledne u výjezdu do Německa vznikla desetikilometrová kolona převážně tvořená kamiony cizinců.

Kvůli špatné koronavirové situaci dnes slovenská vláda požádala členské státy EU o vyslání zdravotníků. Podle ministerstva zdravotnictví by země tímto způsobem chtěla alespoň na jeden měsíc získat deset lékařů a 25 zdravotních sester. Pomáhat by měli v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče.

Evropská komise (EK) mezitím dnes oznámila, že schválila kontrakt o nákupu dalších 300 milionů dávek vakcíny proti covidu-19 od americké farmaceutické firmy Moderna. Smlouva umožňuje nákup 150 milionů dávek v letošním roce a otevírá možnost dokoupit dalších 150 milionů v roce 2022. EK se už dohodla na dodávkách 2,6 miliardy dávek celkem šesti různých vakcín, dosud ale bylo podle prohlášení EK do členských zemí unie doručeno jen 33 milionů dávek. Evropské úřady zatím schválily použití tří očkovacích látek proti covidu-19, kromě té od Moderny jsou to ještě vakcíny Pfizeru/BioNTech a firmy AstraZeneca.

Žádost o schválení od výrobce ruské vakcíny Sputnik V Brusel stále neeviduje. Ústav Nikolaje Gamaleji tvrdí, že ji k Evropské agentuře pro léčivé přípravky podal, což ale dnes šéfka EK Ursula von der Leyenová odmítla. Členské země EU, které očkování daným preparátem povolí, budou podle ní muset nést zodpovědnost za důsledky.