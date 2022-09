Počet nových případů covidu poprvé od začátku srpna překonal 3000

Praha - Denní počet nových případů covidu-19 v Česku poprvé od začátku srpna překonal třítisícovou hranici. V pondělí přibylo 3288 nakažených, to je o zhruba 500 víc než před týdnem. Šíření koronaviru zrychluje osmý den po sobě. V nemocnicích bylo uplynulý den s prokázaným koronavirem 728 lidí, to je o několik desítek víc než o víkendu, ale o 41 méně než minulé pondělí. Počet pacientů ve vážném stavu se v poslední době příliš nemění a pohybuje se kolem 30. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Dále roste incidenční číslo, tedy počet nových případů nákazy za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel. K dnešku činilo 123 případů, před týdnem bylo 102. Ve všech krajích už je vyšší než sto. Nejvyšší incidence zůstává nadále v Královéhradeckém kraji se 148 případy, nejnižší je momentálně v Moravskoslezském kraji s 110 nakaženými v přepočtu na obyvatele.

V posledních dnech rostou i počty testovaných na koronavirus. Za uplynulý den laboratoře zpracovaly téměř 12.900 antigenních i PCR testů, což bylo dohromady o zhruba 2000 víc než předchozí pondělí. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, se pozitivita pohybuje v průměru kolem 19 procent. U preventivních a plošných testů je podíl prokázaných nákaz pod osmi procenty. V nejpočetnější kategorii testů - diagnostické, v níž jsou testováni lidé s příznaky nemoci, je podíl v průměru za posledních sedm dní zhruba 30 procent. Odborníci se ale domnívají, že na testy chodí jen zlomek reálně nakažených lidí. Buď příznaky nemají, nebo se s mírnými vyléčí doma bez návštěvy lékaře.

Od začátku epidemie v březnu 2020 bylo v Česku potvrzeno zhruba 4,06 milionu případů nákazy koronavirem. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty případy, kdy se někdo nakazil opakovaně. Podezření na opakovanou nákazu je víc než 316.500, jen v pondělí jich laboratoře odhalily 1545. Za celou dobu epidemie zemřelo v zemi 40.918 lidí s prokázaným covidem. Proti nemoci bylo v Česku plně očkováno zhruba 6,89 milionu lidí. První posilující dávku dostalo více než 4,3 milionu lidí a druhou přes 199.000. V pondělí bylo očkováno zhruba 3700 lidí, zhruba o 800 méně než před týdnem. Většina očkovaných si chodí pro posilující dávky.

Stát zatím nechystá kvůli šíření koronaviru jiná doporučení, než je používání respirátorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Podle zástupců ministerstva zdravotnictví je situace klidná a počet lidí s covidem v nemocnicích a na jednotkách intenzitvní péče je stabilní. Výraznější zhoršení epidemiologické situace může podle nich nastat s příchodem chladnějšího počasí, tedy v říjnu a listopadu.