Jihlava/Olomouc - Na Vysočině začala chřipková epidemie. Nemocných je přes 1600 na 100.000 obyvatel. Na Žďársku v souvislosti s chřipkou zemřel starší muž. Ordinace v Olomouckém kraji se dál plní lidmi s respiračními chorobami. Za týden se zvýšila nemocnost ze 1497 na 1667 případů na 100.000 obyvatel.

V hradeckém kraji přibývá nemocnic se zákazem návštěv

Fakultní nemocnice Hradec Králové a krajská nemocnice Rychnov nad Kněžnou kvůli chřipkové epidemii vyhlásily s platností od úterý 5. února plošný zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů. V královéhradecké fakultní nemocnici platil od soboty 2. února zákaz návštěv jen na vybraných klinikách a odděleních nemocnice. ČTK to dnes sdělili zástupci obou nemocnic. Zákaz návštěv už předminulý týden vyhlásila krajská nemocnice Jičín, minulý týden krajská nemocnice Trutnov a také nemocnice v Novém Bydžově, která spadá pod Oblastní nemocnici Jičín.

"Důvodem je epidemie chřipky a akutních respiračních onemocnění. Opatření bude platné do odvolání. Nemocnice k zákazu návštěv přistoupila kvůli ochraně hospitalizovaných pacientů před možným nakažením akutními respiračními onemocněními a chřipkou, které by mohlo stav hospitalizovaných pacientů výrazně zhoršit," uvedl mluvčí Fakultní nemocnice Hradec Králové Jakub Sochor.

Krajské nemocnice jsou v Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové a Náchodě. Pod Oblastní nemocnici Náchod spadá také nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. "Co se týče rychnovské nemocnice, tak zákaz tam začne platit od úterý, bude se týkat celé nemocnice. Náchod je zatím bez problému, další výsledky z hygienické stanice budeme mít zítra. Přesto prosíme příbuzné hospitalizovaných pacientů, aby v případě příznaků chřipkového onemocnění návštěvu svých blízkých odložili," řekla ČTK mluvčí krajských nemocnic Magdaléna Doležalová.

Hygienici v Královéhradeckém kraji k pátku 1. února evidovali 1519 nemocných na 100.000 obyvatel a situaci označili jako stav před nástupem epidemie. V regionu minulý týden o 36 procent přibylo akutních respiračních onemocnění a chřipky. Nejvyšší nemocnost byla minulý týden na Jičínsku a Rychnovsku. Nejméně nemocných bylo hlášeno z Hradecka.

Loni na začátku února byla situace s chřipkovými onemocněními obdobná. Hygienici tehdy evidovali 1414 nemocných na 100.000 obyvatel. Vypuknutí epidemie loni ohlásili 9. února.

Nemocnice v Třinci vyhlásila zákaz návštěv

Nemocnice v Třinci na Frýdecko-Místecku dnes vyhlásila až do odvolání zákaz návštěv. Důvodem je trvalý nárůst respiračních onemocnění. Moravskoslezský kraj totiž patří mezi čtyři regiony s nejvyšší nemocností v Česku. Už v minulém týdnu zakázala návštěvy Slezská nemocnice v Opavě a stejný zákaz je od dnešního dne platný i v Městské nemocnici Ostrava.

Podle mluvčí třinecké nemocnice Ireny Sikorové Nožkové je zákaz návštěv vyhlášen z preventivních důvodů. "Na oddělení sociálních lůžek jsou návštěvy možné po předchozí domluvě s vedoucí oddělení v omezeném počtu maximálně dvou osob za den," uvedla mluvčí.

V regionu nyní na 100.000 obyvatel připadá 1899 nemocných. Roste počet nemocných lidí všech věkových kategorií, nejvíce nemocných je ale mezi dětmi do pěti let.

Nemocných v Olomouckém kraji je již 1667 na 100.000 lidí

Ordinace v Olomouckém kraji se nadále plní pacienty s akutními respiračními chorobami. Za uplynulý týden se zvýšila nemocnost ze 1497 na 1667 případů na 100.000 obyvatel. Hygienici již zaznamenali také čtyři případy chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem, před týdnem to byl pouze jeden případ. Nejvíce nemocných je stále mezi nejmenšími dětmi, tam už byla překročena pětitisícová hranice na 100.000 obyvatel. Vyplývá to z dnešních informací olomoucké krajské hygienické stanice.

V porovnání s celou republikou je nemocnost v kraji nepatrně nižší, podle dnešních statik olomouckých hygieniků je nemocných v celostátním průměru 1715 na 100.000 obyvatel. "Mezi kraji jsme na poměrně dobré úrovni, jsme pod celorepublikovým průměrem. Předpokládáme, že počet onemocnění bude i nadále stoupat, pokles lze očekávat během jarních prázdnin," řekla dnes ČTK ředitelka protiepidemického odboru olomoucké krajské hygienické stanice Růžena Haliřová.

Nejvíce nemocných je podle statistik na Olomoucku, tam už číslo překročilo dvoutisícovou hranici. Počet nemocných je zde aktuálně 2101 na 100.000 obyvatel, což je o 386 více než před týdnem. Vysokou nemocnost hlásí také Prostějovsko a to 1891 případů na 100.000 obyvatel, tam se však počet nemocných snížil, minulý týden jich bylo 2106 na 100.000 obyvatel.

Nejméně nemocných je na Šumpersku, a to 1090 na 100.000 obyvatel, počet lidí s akutními respiračními chorobami tam však stoupá. Na Přerovsku je číslo zhruba srovnatelné s uplynulým týdnem, tamní lékaři nyní hlásí 1274 nemocných na 100.000 obyvatel.

Nejvíce míří do ordinací rodiče s nejmenšími dětmi do pěti let, číslo se již vyšplhalo na 5306 nemocných na 100.000 obyvatel, což je o 871 více než před týdnem. Vysoká nemocnost je i u starších dětí, vyplývá ze statistik.

Za týden v Praze přibylo nemocných chřipkou, nejvíc seniorů

Počet nemocných chřipkou a dalšími infekcemi dýchacích cest v Praze stoupl na 1715 na 100.000 obyvatel. Mezi seniory jich za týden přibylo o více než třetinu, mezi školáky o čtvrtinu. Největší počet nemocných je mezi dětmi do pěti let. Informace zveřejnila Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Některá oddělení pražských nemocnic kvůli chřipkové epidemii zakázala návštěvy.

Převažuje kmen chřipky A H1N1. "Bylo hlášeno dalších sedm nových případů chřipky s těžkým průběhem a z toho jedno úmrtí," uvedli hygienici. Od loňského podzimu bylo v Praze hlášeno 29 vážných případů a čtyři úmrtí.

Hygienici předpokládají, že počet nemocných dál poroste. "Osobám neočkovaným, které trpí chronickým onemocnění lze doporučit omezit kontakt s ostatními, odložit cesty MHD a návštěvy lékařů," napsali. Počty nemocných hlásí v Praze 106 lékařů, kteří celkem registrují téměř 167.000 pacientů.

Už v minulých týden omezily některé pražské nemocnice návštěvy. Uzavřené jsou nejčastěji lůžkové části plicních oddělení nebo jednotky intenzivní péče. Thomayerova nemocnice v Krči dnes rozšířila předchozí zákaz návštěv na pneumologickém oddělení na oddělení geriatrie a následné péče. Minulý týden zakázala návštěvy také Fakultní nemocnice v Motole na pneumologické a části kardiochirurgické kliniky. Platí také v části kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí a stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.

Chřipka se od běžné virózy liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia. Nejúčinnější prevencí je vyhnout se kontaktu s nemocnými, také proto většina nemocnic na plicních odděleních a léčebnách dlouhodobě nemocných v době epidemie návštěvy zakazuje.

Kalendářní týden 1. 2. 3. 4. 5. Počet nemocných / 100.000 obyvatel cca 650 cca 1000 cca 1050 cca 1250 1751

zdroj: Hygienická stanice Hlavního města Prahy

Na Vysočině začala epidemie chřipky, jeden člověk zemřel

Na Vysočině začala podle hygieniků epidemie infekčních onemocnění dýchacích cest. V kraji je 1619 nemocných na 100.000 obyvatel, o 20 procent víc než před týdnem. Návštěvy zakázaly některé nemocnice a další zařízení. Hygienici už zaznamenali sedm závažných průběhů nemoci, z toho jedno úmrtí devětasedmdesátiletého muže na Žďársku. V okrese Žďár nad Sázavou je nemocnost v rámci kraje nejvyšší, na 100.000 obyvatel je tam nemocných 1886 lidí. Z potvrzených případů chřipek nejvíc koluje typ A, řekla ČTK Alena Dvořáková, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.

„Pomyslný epidemický práh je 1600 na 100.000, což už jsme překročili,“ řekla Dvořáková. Celorepublikový průměr je 1700 nemocných.

Návštěvy dnes kvůli epidemii zakázala Nemocnice Třebíč, začal platit také ve dvou zařízeních pro seniory v Telči na Jihlavsku. Havlíčkobrodská nemocnice zakázala návštěvy v sobotu. Od soboty platí také pro jednotky JIP a ARO nemocnice v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Návštěvy nemohou ani do léčeben dlouhodobě nemocných v Moravských Budějovicích a v Humpolci a do domova pro seniory v obci Proseč u Pošné.

Na Žďársku se za poslední týden nemocnost zvýšila o 13 procent. Nejvíc nemocných ale přibylo v okrese Havlíčkův Brod, kde je 1519 nemocných na 100.000 obyvatel, takřka o třetinu víc než před týdnem.

Z krajů, které s Vysočinou sousedí, je nejvíc nemocných v Jihomoravském kraji, kde je 1918 případů na 100.000 obyvatel. Největší nemocnost v rámci celé ČR má podle Dvořákové Liberecký kraj, kde je ještě o 68 nemocných na 100.000 obyvatel víc.

V loňském roce začalo na Vysočině významně přibývat nemocných na konci ledna. V následujících dvou měsících zemřelo v souvislosti s chřipkou devět lidí.