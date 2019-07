Počet nehod na přejezdech letos vzrostl na 101, zemřelo 20 lidí

Praha - Počet dopravních nehod na železničních přejezdech proti loňsku narostl. Do dneška se jich letos stalo 101, zatímco loni do konce července to bylo 97 případů. Zemřelo při nich zatím 20 lidí, což je stejný počet jako za sedm měsíců minulého roku. ČTK to řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. K tragické bilanci přispěl zejména uplynulý víkend, během něhož zahynulo na přejezdech pět lidí, což je stejně jako za květen a červen dohromady nebo za celý loňský červenec.

"Dá se tedy říci, že v letošním roce je nehod na přejezdech více než v roce minulém a současně i vzrostl počet usmrcených," uvedl mluvčí.

V neděli zemřela na železničním přejezdu v Černožicích na Královéhradecku po srážce se spěšným vlakem čtyřčlenná rodina - dva dospělí a dvě děti ve věku pět a osm let. Jedna žena nepřežila sobotní střet dodávky a motorového vlaku u Příčiny na Rakovnicku, dalších sedm lidí se zranilo. V obou případech se nehody staly na přejezdech se světelnou signalizací bez závor a podle předběžných informací řidiči nerespektovali výstražná světla.

Dnes ráno se na přejezdu u Šumperka srazilo osobní auto s motorovým vlakem, při této kolizi se nikdo nezranil. Také v tomto případě se nehoda stala na přejezdu chraněném výstražnými světly, která v té době fungovala.