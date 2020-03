Počet nakažených ve světě roste, v Číně se situace stabilizuje

Řím/Peking - Počet nakažených novým typem koronaviru ve světě vzrostl, v pevninské Číně, odkud onemocnění původně pochází a kde se dosud nakazilo přes 80.000 lidí, se však situace relativně stabilizovala. Nových pacientů v této asijské zemi ubývá, přibývá jich však naopak v Jižní Koreji, Íránu či v evropských státech. V Německu počet nakažených za posledních 24 hodin stoupl o 38 a první infekci oznámily ukrajinské úřady. V Česku přibyly dva nové případy, celkem se zde léčí pět pacientů.

Úřady pevninské Číny, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, ohlásily 125 nových potvrzených případů nákazy. Je to nejméně od 21. ledna, kdy Peking začal každodenní čísla zveřejňovat, poznamenává agentura AP. Nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, si v pevninské Číně vyžádala od pondělí 31 nových obětí, a celková bilance v zemi tak vzrostla na 2943 mrtvých.

Čína je nyní v situaci, kdy ji údajně ohrožují cesty jejích obyvatel do jiným zemí. Čínské občany žijící v zahraničí úřady vyzvaly, aby zvážili, a pokud možno zrušili, své cesty zpět do domoviny. Lidé, kteří do hlavního města přicestují z rizikových oblastí, jako je Jižní Korea, Japonsko, Írán a Itálie, budou muset projít čtrnáctidenní karanténou.

Rychleji než v Číně přibývá v posledních dnech případů v Jižní Koreji, kde počet infikovaných vystoupal na 5186. Nově se nakazila téměř tisícovka lidí. Hlavní město Soul podalo v neděli kvůli šíření koronaviru trestní oznámení na vedení kontroverzního náboženského hnutí Sinčchondži, mezi jehož členy ve městě Tegu se infekce šíří. Téměř 60 procent všech případů v zemi připadá na zmíněné hnutí, považované za sektu.

Na 188 případů nákazy vystoupala bilance v Německu. Jeden z německých pacientů, u nějž testy koronavirus potvrdily, se podle italských médií nakazil zřejmě během pobytu na mistrovství světa v biatlonu, které se konalo v polovině února v Anterselvě. V Itálii se mohl nakazit i muž, který se stal prvním pacientem na Ukrajině. Do země ale přicestoval přes Rumunsko, kde jsou momentálně nakažení tři lidé.

Kvůli nachlazení panovaly obavy, že se nakazil i papež František. Kvůli svým příznakům, podobným těm, které provázejí COVID-19, byla hlava katolické církve preventivně testována. Výsledek byl negativní.

Pátý potvrzený případ má i Česko, kde se nově nakazila žena z Ekvádoru, která doprovázela Američanku, u níž se nákaza potvrdila v neděli. Onemocnění u Ekvádorky ukázal až opakovaný test.

Dalším ohniskem nákazy ve světě je Írán, kde nemoci nově podlehlo 11 lidí, celkový počet obětí tím vystoupal na 77. V zemi se dosud nakazilo 2336 lidí, od pondělka tak přibylo 835 nových případů. V Íránu se podle médií nakazila i 45letá žena z Pákistánu, která se s nemocí vrátila do domoviny. Celkový počet nakažených je tak v této středoasijské zemi pět.

Podle viceprezidenta USA Mikea Pence, který je pověřen bojem s virem, je riziko nemoci pro Američany i nadále nízké. Léčba onemocnění by však nakaženým mohla být dostupná už v létě či na začátku podzimu.

Akcie na evropském trhu v očekávání intervence bank a vlád prudce posílily, například panevropský index STOXX 600 krátce před 10:00 přidával zhruba 2,9 procenta a pohyboval se v blízkosti 387 bodů. Plán na zmírnění negativních dopadů epidemie mají dnes zveřejnit země skupiny G7, která sdružuje nejbohatší ekonomiky světa.

Na ekonomický šok způsobený šířením viru zareagovala australská centrální banka, která snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na rekordní minimum 0,5 procenta.

Nemoc má kromě světového hospodářství dopady i na další aspekty života. Vliv měla například na sčítání výsledků pondělních parlamentních voleb v Izraeli, kde úředníci odmítli vyhodnotit část volebních lístků ze speciálních místností, v nichž odevzdávali hlasy Izraelci, kteří jsou v domácí karanténě. Oblíbeného pozdravu se museli vzdát basketbaloví fanoušci, kteří se s hvězdami zámořské ligy NBA již nemohou přivítat plácnutím dlaní. Práci z domova svým zaměstnancům po celém světě doporučila společnost Twitter.