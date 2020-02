Počet nakažených přesáhl v Číně 68.000, první oběť hlásí Tchaj-wan

Řidič v ochranném oděvu veze pacienty 15. února 2020 do nemocnice ve Wu-chanu, která je určena k léčbě pacientů nakažených koronavirem COVID-19.

Řidič v ochranném oděvu veze pacienty 15. února 2020 do nemocnice ve Wu-chanu, která je určena k léčbě pacientů nakažených koronavirem COVID-19. ČTK/AP/neuveden

Peking/Jokohama - Počet osob nakažených koronavirem přesáhl v pevninské Číně v sobotu hranici 68.000. Oznámily to dnes místní úřady. Na chorobu COVID-19 v Číně (bez Hongkongu a Macaa) do soboty zemřelo 1662 osob. Všechna nová sobotní úmrtí byla hlášena z provincie Chu-pej, která je epicentrem nákazy. Tchaj-wan oznámil první úmrtí na tuto nemoc. Podlehl jí muž kolem 60 let. Zatím bylo na ostrově potvrzeno 20 nakažených lidí. Na výletní lodi Diamond Princess v Japonsku se potvrdilo dalších 70 případů nákazy, celkem jich je už celkem 355.

V provincii v sobotu zemřelo 139 lidí, tedy stejný počet jako v pátek. Přibylo 1843 infikovaných, což je méně než předchozí den. Celkem se v provincii Chu-pej koronavirem nakazilo 56.249 lidí, podle pátečních statistik jich bylo 54.406. V celé pevninské Číně je 68.335 nakažených.

Počty nově nakažených se výrazně snižují ve srovnání se čtvrtkem, kdy bylo v pevninské Číně nahlášeno přes 5000 nových případů a v provincii Chu-pej přes 4800. Provinční zdravotnická komise začala do statistik zahrnovat i případy, které byly diagnostikovány novými klinickými metodami. Úřady novou metodiku zdůvodnily tím, že to klinicky diagnostikovaným pacientům umožní přístup ke včasné léčbě.

Nejvíce případů onemocnění a úmrtí je právě v Číně, mimo pevninskou Čínu bylo zatím hlášeno pět úmrtí - v Japonsku, Hongkongu, Tchaj-wanu, na Filipínách a ve Francii.

Tchaj-wan oznámil první případ úmrtí na COVID-19

Tchaj-wan dnes oznámil první případ úmrtí na nemoc vyvolávanou novým koronavirem. Zemřel muž ve věku kolem 60 let, oznámil tchajwanský ministr zdravotnictví. Dosud bylo na ostrově potvrzeno 20 nakažených osob, informovala agentura Reuters.

Jak upřesnil tchajwanský ministr, podlehl nemoci COVID-19 muž, který v nedávné době necestoval do zahraničí. Trpěl ale diabetem a hepatitidou typu B.

Na výletní lodi u Jokohamy má koronavirus už 355 lidí

U dalších 70 lidí na palubě výletní lodi Diamond Princess testy prokázaly přítomnost nového typu koronaviru. Celkem se tak na plavidle, které je od počátku února v karanténě v přístavu japonského města Jokohamy, nakazilo virem 355 lidí. S odvoláním na japonského ministra zdravotnictví Kacunobua Katóa o tom dnes informovala agentura Kjódó.

Přes 3700 cestujících a členů posádky je v karanténě na výletní lodi od 3. února. Podezření, že se nemoc na plavidle šíří, pojaly japonské úřady poté, co Hongkong potvrdil koronavirus u člověka, který na ní před tím pobýval.

Ze sedmdesáti lidí, u kterých se přítomnost nového typu koronaviru nyní prokázala, jich podle ministra Katóa 38 nevykazuje symptomy nemoci COVID-19, které jsou podobné symptomům chřipky.

Japonsko původně chtělo nechat na lodi všechny pasažéry do středy příštího týdne, nakonec však v pátek nechalo vystoupit z lodi na břeh všechny osoby, kterým je 80 a více let, trpí nějakou chronickou chorobou nebo měly kajuty bez oken s podmínkou, že budou mít negativní testy na nový koronavirus.

Japonští zdravotníci dosud testovali na lodi hlavně lidi starší 70 let, ode dneška chtějí začít provádět testy i u lidí mladších. Celkem zatím stihli otestovat 1219 lidí.

Spojené státy v sobotu oznámily, že pro zhruba 380 Američanů vyšlou speciální evakuační letouny, které dorazí do Japonska dnes večer. Odchod Američanů z lodi byl stanoven na 21:00 místního času (13:00 SEČ), informovala agentura AFP s odvoláním na oznámení předaná na palubu plavidla a šířená přes sociální sítě. Po příletu do USA bude všechny evakuované čekat povinná čtrnáctidenní karanténa.

Podle agentury Kjódó se chystají letadla k evakuaci svých občanů vyslat také Kanada a Hongkong. Kanaďanů je na lodi 255, obyvatel Hongkongu asi 330. K evakuaci svých občanů z lodi se rozhodla i Jižní Korea, oznámil podle agentury Reuters ministr zdravotnictví Pak Nung-hu. Jihokorejská vláda se podle něj chystá přepravit domů ty Korejce, kteří mají negativní testy na koronavirus a projeví o návrat zájem. Evakuaci svých občanů zvažuje podle tamních médií i Austrálie.