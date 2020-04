Počet nakažených překročil v USA o 23.000 hranici jednoho milionu

Chodci v rouškách na Lexington Avenue v New Yorku, 29. dubna 2020.

Chodci v rouškách na Lexington Avenue v New Yorku, 29. dubna 2020. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Počet pacientů nakažených koronavirem překročil v USA o 23.000 hranici jednoho milionu. Vyplývá to ze souhrnné statistky americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). Na komplikace spojené s onemocněním covid-19 zemřelo ve Spojených státech 59.000 lidí. Nejhorší zůstává situace ve státě New York s hlavním epicentrem ve stejnojmenném městě.

Newyorský guvernér Amdrew Cuomo dnes oznámil, že počet úmrtí v úterý jen mírně poklesl na 330 oproti 335 obětem předešlý den. Počet hospitalizovaných se zvýšil, což podle guvernéra "není dobrá zpráva". Zákaz vycházení, s výjimkou neodkladných záležitostí, vyprší 15. května, ale o dalším postupu bude Cuomo rozhodovat "s velkou opatrností". Testování se zvýšilo z dřívějších 20.000 na 30.000 denně.

Obezřetně k obnově veřejného života přistupuje nejlidnatější americký stát Kalifornie. Guvernér Gavin Newsom dnes prohlásil, že otevření maloobchodu a výrobních provozů lze očekávat nejdříve během týdnů, a to jen tehdy, pokud se zvýší počet testování a trasování nemocných.

Agentura AP v analýze hospodářských důsledků krize napsala, že devastovaná americká ekonomika se potápí a zkáza se urychluje. S tím, jak se postupně továrny otevírají a obchod pomalu rozbíhá, se ale objevuje naděje na rychlý restart během druhého pololetí. "Většina ekonomů ovšem reaguje stejně: Držte tato očekávání na uzdě," napsala agentura.

Společnost Twitter, která spravuje největší internetovou sociální síť, dnes oznámila, že poskytne vědcům a vývojářům přístup k online datům o milionech tweetů o covidu-19, které si uživatelé denně vyměňují. Cílem je analyzovat šíření epidemie a zároveň mapovat dezinformace, které se o chorobě šíří. Twitter chce rovněž touto cestou přispět ke zlepšení krizového managementu, práce záchranářů a komunitní komunikace.