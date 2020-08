Počet nakažených koronavirem ve světě překročil 24 milionů

Washington/Brasília - Koronavirem se na celém světě nakazilo už více než 24 milionů lidí. Vyplývá to z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie dlouhodobě sleduje. Řada evropských zemí v reakci na růst počtu nakažených opět zpřísňuje protikoronavirová opatření a Británie se rozhodla zařadit Česko na svůj karanténní seznam.

Nejvíce infikovaných je podle JHU stále ve Spojených státech (5,8 milionu), následují Brazílie (3,67 milionu) a Indie (3,23 milionu).

Británie od soboty zařadí Česko spolu se Švýcarskem a Jamajkou na svůj karanténní seznam. Oznámil to dnes britský ministr dopravy Grant Shapps. Lidé, kteří do Británie přicestují z Česka po sobotních 05:00 SELČ, se tak budou muset na 14 dní sami izolovat. Karanténa pro cestující z rizikových zemí má zpomalit šíření koronavirové infekce - Británie dnes registrovala 1522 nových případů nákazy, což je druhý nejvyšší nárůst od 12. června.

Slovensko od začátku září zařadí kvůli pandemii šest států včetně Chorvatska mezi rizikové země. Znamená to, že obyvatelé Slovenska budou muset po návratu do vlasti z Chorvatska, Španělska, Francie, Nizozemska, Belgie a Malty nastoupit do domácí karantény a následně až na výjimky podstoupit test na koronavirus. Česko nadále zůstává na slovenském seznamu takzvaných méně rizikových států. Bratislava také omezuje hromadné akce.

Německá vláda chce kvůli rostoucímu počtu nových případů nákazy koronavirem upustit od dalšího uvolňování opatření proti šíření viru. Za posledních 24 hodin zde přibylo 1507 nakažených. Velké veřejné akce by měly být zakázané až do konce roku. Podle dohody kancléřky Angely Merkelové s premiéry spolkových zemí by za porušení povinnosti nosit roušku mohla nově hrozit pokuta nejméně 50 eur (přes 1300 Kč).

Koronavirová opatření zpřísňuje také Francie. Nošení roušek bude povinné v celé Paříži a premiér Jean Castex nevyloučil, že by se toto nařízení mohlo rozšířit i na další velká města. Rozhodný postup vlády je podle Castexe nutný kvůli rostoucímu počtu nakažených koronavirem. Za poslední den evidovaly francouzské úřady 6111 nakažených, což je nejvyšší denní bilance od března a současně druhá nejvyšší za celou dobu epidemie v zemi.

Nejvíce infikovaných od začátku uvolňování koronavirových restrikcí dnes ohlásilo také Španělsko, Itálie a Maďarsko.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) čeká Evropu se začátkem nového školního roku obtížný okamžik v boji s koronavirem. Podle ředitele evropské pobočky WHO Hanse Klugeho sice školní prostředí nebylo dosavadním hlavním hybatelem epidemie, v poslední době se ale objevuje stále více důkazů o tom, že děti hrají důležitou roli při přenosu viru.

V rámci celosvětové snahy o získání koronavirové vakcíny dnes Evropská komise zaplatila britské firmě AstraZeneca 336 milionů eur (8,8 miliardy Kč), aby si tak zajistila nejméně 300 milionů dávek případné očkovací látky proti nemoci covid-19, kterou společnost vyvíjí. Je to první kontrakt, který podepsala EU s firmou vyvíjející vakcínu na covid-19.

Ekonomika USA ve druhém čtvrtletí klesla podle zpřesněných údajů v přepočtu na celý rok o rekordních 31,7 procenta. Podle analytiků doplácí v první řadě na dopady šíření koronaviru, kvůli čemuž byla přerušena velká část ekonomických aktivit. Na rekord od velké hospodářské krize ze začátku 30. let minulého století se pak dostala také nezaměstnanost.

Rekordní pokles hospodářství dnes ohlásilo i Švýcarsko. Ve druhém čtvrtletí se kvůli koronavirové krizi propadlo proti předchozím třem měsícům o 8,2 procenta.