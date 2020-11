Počet nakažených koronavirem ve světě překonal 50 milionů

Washington/Berlín/Bratislava - Počet potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 již v celosvětovém měřítku překonal hranici 50 milionů. Vyplývá to z propočtů agentury Reuters. Podle statistiky americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která situaci ohledně pandemie globálně sleduje, počet nakažených dosahuje téměř 49,95 milionu. Počet zemřelých s covidem-19 činí více než 1,25 milionu.

Říjen byl podle Reuters zatím nejhorším měsícem a posledních 30 dnů se na celkovém počtu nakažených podílí čtvrtinou. Aktuální sedmidenní průměr ukazuje, že počet nově nakažených celosvětově roste denně o více než 540.000.

Pandemie výrazně zrychluje. Trvalo 32 dní, než se počet případů zvýšil z 30 milionů na 40 milionů. Zvýšení o dalších deset milionů trvalo již jen 21 dní.

Nejvíce zasaženým regionech je nyní Evropa s 12 miliony případy. Na celkovém počtu mrtvých s nemocí covid-19 se podílí 24 procenty. Podle propočtů agentury Reuters region zaznamená jeden milion nových infekcí zhruba každé tři dny.

Spojené státy se na celkovém počtu globálních případů podílejí zhruba 20 procenty. Denní průměr za posledních sedm dní je více než 100.000 případů a v sobotu přibylo rekordních více než 130.000 případů.

Z asijských zemí má Indie druhý nejvyšší počet případů na světě. Od září se však počet nových případů snižuje, a to i přes začátek období hinduistických festivalů.

Počet nově nakažených v Německu se proti předchozímu dni snížil

Počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem v Německu za poslední den stoupl o 16.017, což je o zhruba 7000 méně než předchozí den, kdy byl počet nových případů již třetí den za sebou rekordní. V neděli však obvykle bývají čísla nižší, částečně kvůli tomu, že se o víkendu provádí méně testů. Proti minulé neděli je údaj naopak o téměř 2000 případů vyšší. Nově s nemocí zemřelo 63 osob. Vyplývá to z dnešních údajů berlínského Institutu Roberta Kocha (RKI).

V Německu, které má přibližně 83 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo minimálně 658.505 lidí. Z toho 11.289 nákaze podlehlo, uvedla agentura DPA.

Sedmidenní reprodukční číslo podle údajů ze soboty večer stouplo na 1,04. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese; sedmidenní údaj je díky využití sedmidenního průměru odolnější vůči náhlým výkyvům. Současný údaj znamená, že deset infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba deset dalších. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu.

V Německu tento týden začala měsíční karanténa, kvůli které musely zavřít restaurace či divadla. Naopak obchody, školy a školky zatím nadále fungují.

V Česku, které je přibližně osmkrát menší než Německo, přibylo v sobotu 7722 potvrzených případů koronaviru, nejméně za tento týden. Nárůst je výrazně menší i než minulou sobotu, kdy bylo nových případů více než 11.400. Celkový počet zemřelých s covidem-19 se zvýšil na 4681.

Za sobotu při testování na Slovensku odhaleno 8172 nakažených

Při druhém kole plošného testování obyvatel Slovenska na koronavirus bylo za sobotu odhaleno 8172 nakažených. To odpovídá 0,63 procenta z téměř 1,3 milionu otestovaných. Oznámil to podle serveru sme.sk ministr obrany Jaroslav Naď.

Před týdnem se do celostátního testování zapojily dvě třetiny z pěti milionů obyvatel země a testy ukázaly, že je mezi nimi asi procento nakažených. Premiér Igor Matovič řekl, že pokud by lidé na Slovensku tyto odběry podstupovali pravidelně, mohlo by jít o alternativu k celostátní uzávěře.

Testování, které organizuje armáda, se o tomto víkendu koná ve 45 z celkových 79 okresů. Neorganizuje se tam, kde před týdnem výsledky ukázaly velmi nízký počet nakažených, mimo jiné i ve dvou největších slovenských městech, v Bratislavě a v Košicích.

Naď dodal, že armáda v neděli vytvořila 2670 odběrových míst. Na testování pracuje 20.874 osob.

Slováci při celoplošném testování používají antigenní testy, jejichž výsledek je sice znám velmi rychle, jsou ale méně přesné než laboratorní PCR testy. Na rozbor by měli přijít lidé starší deseti let. Test sice povinný není, ale na toho, kdo ho nepodstoupí a kdo nebude mít negativní výsledek, se bude nadále vztahovat výrazné omezení pohybu nařízené vládou.

Premiér Matovič také připustil další plošné testování koncem listopadu. Potvrdil rovněž, že 15. listopadu by mělo začít testování antigenními testy na hranicích. Přes hranice však podle něj v současnosti denně projede kolem 20.000 lidí, což je podle něj zanedbatelné množství a efekt tak dramatický nebude.

Portugalsko kvůli koronaviru zavede zákaz nočního vycházení

Portugalsko, které se nyní podobně jako řada dalších evropských zemí potýká s rekordními denními přírůstky nakažených koronavirem, od pondělí zavede v části země noční zákaz vycházení. Nařízení platí pro všední dny, o víkendu budou muset Portugalci v nejhůře zasažených oblastech zůstat doma dokonce už od jedné hodiny odpoledne. Nové opatření dnes brzy ráno oznámil premiér Antonia Costa, píše portugalský list Público.

"Nesmíme ani v nejmenším pochybovat, že je potřeba udělat vše proto, abychom pandemii zastavili," uvedl ministerský předseda na tiskové konferenci po sobotním jednání vlády.

Noční zákaz vycházení bude platit ve 121 z 308 portugalských obcí. V oblastech s novým opatřením však žije přes 70 procent všech obyvatel této jihoevropské země, píše agentura Reuters. Lidé své domovy kromě nejnutnějších případů o všedních dnech nebudou moci opustit mezi jedenáctou večerní a pátou ranní. O víkendech bude nařízení platit od jedné hodiny odpoledne do šesti ráno; toto přísné pravidlo se zatím vztahuje jen na dva následující víkendy.

Při zákazu vycházení musí být zavřeny i některé obchody a podniky, restaurace ale můžou nabízet jídlo s sebou. Costa připustil, že nové opatření bude mít na tamní sektor služeb nevyhnutelně tvrdý dopad.

Portugalce od pondělí čeká rovněž nouzový stav, a to na 15 dní. V případě potřeby jej však lze opakovaně prodloužit. Tamní vláda ho poprvé vyhlásila v březnu, tehdy trval šest týdnů.

Portugalsko se zhruba deseti miliony obyvatel si v porovnání s jinými evropskými státy vedlo co do počtů nakažených a zemřelých relativně dobře, píše agentura Reuters. Od počátku epidemie se zde infikovalo bezmála 174.000 lidí, s covidem-19 jich zemřelo 6640. V sobotu však portugalské úřady ohlásily 6640 nových infekcí, což je od propuknutí nákazy dosud nejvyšší bilance. Zvýšila se však zároveň kapacita testování.

V nemocnicích je s koronavirem SARS-CoV-2 2420 lidí, z toho 366 na jednotkách intenzivní péče. Kapacita lůžek na těchto odděleních je pro pacienty s covidem-19 800, píše Reuters.