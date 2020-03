Počet nakažených koronavirem se zvýšil z 572 na 631 případů - ŽIVĚ

Praha - V Česku je 631 případů nákazy novým koronavirem, který způsobuje onemocnění COVID-19. Údaj aktualizovaný k dnešním 13:30 zveřejnilo na webu ministerstvo zdravotnictví. Oproti údajům z dnešního rána počet nakažených stoupl o 59. Vyléčení zůstávají tři lidé. V Česku se nákaza koronavirem poprvé prokázala 1. března. Kvůli šíření koronaviru platí v zemi nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit.

Podle středečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je pět nemocných ve vážném stavu. Prvního pacienta s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu dnes přijala Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Devětapadesátiletý muž je napojen na plicní ventilátor. Nemocnici vyčlenil stát spolu s pražskou Nemocnicí na Homolce pro pacienty v nejtěžších stavech s nákazou koronavirem.

Na přítomnost viru bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví z dnešního rána otestováno přes 9400 lidí. Ve středu laboratoře vyšetřily 1738 lidí.

Analyzovat testy na koronavirus by mohly také Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Státní veterinární ústav Jihlava. Zvládly by stovky analýz denně, sdělili dnes ČTK zástupci ministerstva zemědělství. Úřad dnes nabídku na využití jemu podřízených institucí navrhl ministerstvu zdravotnictví.

V Česku platí od půlnoci v souvislosti s bojem proti šíření nového koronaviru zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst. Ode dneška je také v prodejnách potravin nebo lékárnách doba mezi 10:00 a 12:00 vyhrazena pro lidi starší 65 let.

Asociace českých a moravských nemocnic, která sdružuje 118 krajských, městských, soukromých a církevních zdravotnických zařízení, žádá stát o urychlenou dodávku ochranných pomůcek. Respirátory dvou nejvyšších tříd ochrany může nyní nakupovat pouze stát, na trhu ale chybí i jednorázové ústenky, rukavice a dezinfekce. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) informoval, že z Kyjeva dnes v 11:00 vyletěl obří letoun Ruslan do Číny pro 106 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu, které dopraví do Česka. Už dříve do Číny odletělo z Česka pro zdravotnický materiál první letadlo Smartwings. Dopravce tam postupně vyšle sedm letadel do dvou čínských měst.

Denní počty testovaných a pozitivních případů

Datum Počet testovaných Pozitivní případy 1. března 11 3 2. března 51 0 3. března 78 2 4. března 67 0 5. března 76 3 6. března 111 11 7. března 193 7 8. března 141 6 9. března 265 6 10. března 165 25 11. března 458 31 12. března 537 22 13. března 741 25 14. března 971 48 15. března 1003 109 16. března 1234 85 17. března 1362 67 18. března 1738 110

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Začala platit povinnost zakrýt si nos a ústa

Povinnost nosit mimo bydliště respirátor, roušku, ústenku, šátek nebo šálu ve středu schválila vláda jako opatření proti šíření nového koronaviru. Ode dneška je také v prodejnách potravin nebo lékárnách doba mezi 10:00 a 12:00 vyhrazena pro lidi starší 65 let. Ministři se dnes v poledne znovu sejdou, večer televize Prima odvysílá projev prezidenta Miloše Zemana k aktuální situaci.

Omezení platným od dnešního dne je také zákaz pro lázeňská zařízení přijímat do péče nové klienty. Kvůli šíření koronaviru byl minulý čtvrtek pro celé území státu vyhlášen nouzový stav, výrazná omezení platí pro volný pohyb lidí i většinu aktivit.

Roušek, respirátorů nebo ústenek je v Česku nadále nedostatek, chybějí i nemocnicím nebo domovům pro seniory. Zástupci vlády v minulosti uváděli, že zakrývání nosu a úst na veřejnosti může být povinné až tehdy, když bude ochranných pomůcek dost. Lidé si mezitím roušky šijí svépomocí, k jejich výrobě nově přistoupily některé firmy. Policie plánuje dodržování zákazu kontrolovat podobně jako nařízené karantény pro možné nakažené. Za neuposlechnutí výzvy hrozí až desetitisícová pokuta.

Vyhrazená doba pro nákupy seniorů platí v maloobchodě s potravinami, prodejnách hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví nezakazuje nakupovat starším občanům mimo vymezenou dobu, do obchodů by mimo dvě hodiny před polednem ale chodit neměli, protože tím ohrožují sami sebe, uvedl šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Vláda dnes bude jednat o dalších možných opatřeních proti šíření koronaviru. Ministři by se také měli zabývat návrhy na podporu firem, jejich zaměstnanců a živnostníků ohrožených dopady koronavirové krize. Ve hře je kurzarbeit, tedy přispívání státu firmám na mzdy zaměstnanců, nebo dočasné odpuštění sociálních odvodů živnostníkům.

Svatá Anna má prvního pacienta s koronavirem v těžkém stavu

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně přijala prvního pacienta s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu. Devětapadesátiletý muž je napojený na plicní ventilátor, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Nemocnici vyčlenil stát spolu s pražskou Nemocnicí Na Homolce pro pacienty v nejtěžších stavech s nákazou koronavirem. Svatoanenská nemocnice na to má připraveno 30 lůžek s plicními ventilátory.

Nemocnice ležící v centru města pacienta přijala ve středu večer od Fakultní nemocnice Brno se sídlem v Bohunicích, v níž je klinika infekčních chorob a odebírají se tam vzorky na koronavirus. Svatoanenská nemocnice se bude starat o nejtěžší případy, bohunická nemocnice o zbylé pacienty s koronavirem. "Muž byl přivezen z infekční kliniky Fakultní nemocnice Brno jako první pacient s onemocněním COVID-19 v těžkém stavu," uvedla Lipovská. Dodala, že muž leží na anesteziologicko-resuscitační klinice.

V České republice je 572 nakažených koronavirem. Několik nemocných bylo ve špatném stavu, teprve tento týden ale začalo platit rozdělení, že se o pacienty z Čech v těžkém stavu bude starat pražská Nemocnice Na Homolce a o moravské pacienty v těžkém stavu svatoanenská nemocnice.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má pro pacienty v těžkém stavu vyčleněno v první fázi 30 lůžek s plicními ventilátory. Fakultní nemocnice Brno má pro ostatní pacienty s koronavirem vyčleněno asi 100 lůžek a další stovky má v záloze.

V Opočínku u Pardubic bude mezisklad zdravotnického zboží z Číny

Zdravotnický materiál dopravený letecky na pardubické letiště z Číny na ochranu před koronavirem se bude vozit do meziskladu v blízkém Opočínku Odtud se bude rozvážet do jednotlivých krajů, řekl dnes ČTK hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

"Z letadel by to měla do Opočínku dovážet armáda a z Opočínku po evidenci následně hasiči do jednotlivých krajů, kteří budou materiál postupně distribuovat," uvedl Netolický.

V Pardubicích by měl podle jeho informací přistát první letoun An-124 Ruslan v sobotu v 11:00. Ještě v noci na pátek přiletí z Číny letadlo Smartwings na letiště v Praze.

V Opočínku je policejní sklad s volnými skladovými prostory. Pro skladování se bude využívat také nyní uzavřená letištní hala civilního letiště v Pardubicích. Pardubický kraj i město Pardubice jako akcionáři s tím souhlasí. "Jde hlavně o uskladnění, nakládku či vykládku při nepřízni počasí. Aspoň budou prázdné prostory civilní části letiště nyní sloužit dobré věci, když nemohou létat z a do Pardubic dopravní letadla," uvedl Netolický.

Velkokapacitní ukrajinský letoun An-124 Ruslan, který si ČR najímá, by měl přepravit 30 milionů roušek. Další zdravotnický materiál mají přepravit soukromá letadla. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý podepsal příslušnou smlouvu se Smartwings a Czech Airlines.