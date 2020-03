Počet nakažených koronavirem přesáhl 400, čeká se na roušky

Praha - Počet potvrzených případů nového typu koronaviru v Česku přesáhl 400, tři pacienti jsou ve velmi vážném až kritickém stavu. Země funguje v mimořádném režimu, lidé se učí žít s výrazným omezením volného pohybu i většiny běžných aktivit. Problémem zůstává nedostatek roušek a respirátorů, které by podle vládních politiků měly do Česka dorazit ze zahraničí tento týden. Za jejich nedostatek se dnes premiér Andrej Babiš (ANO) omluvil. Ministerstvo zdravotnictví povolilo v Česku použití léku s účinnou látkou remdesivir na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. Nákaza čím dál tíživěji doléhá na ekonomiku, výrobu uzavřou také automobilky Škoda Auto a TPCA.

Hodně lidí se rozhodlo nečekat na oficiální dodávky ochranných prostředků a spontánně začali šít látkové roušky sami doma. Dopoledne se tvořily fronty před galanteriemi, které dostaly od vlády výjimku ze zákazu prodeje. Čím dál více lidí je vidět s rouškami či šálami přes obličej na jinak většinou prázdných ulicích, v obchodech či cestách v MHD, dnes poprvé je měli i ministři včetně premiéra na tiskové konferenci po zasedání vlády. Roušky se nezávisle na státu snaží nakoupit také kraje. Speciální linka 1212 s informacemi ke koronaviru je přetížená.

Za nedostatek roušek a respirátorů, se kterým se potýkají některé nemocnice, zdravotní sestry i domovy pro seniory, se na twitteru omluvil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Všem se omlouváme, myslím si, že jsme udělali maximum," řekl po jednání vlády Babiš. Dodal, že vláda situaci zvládne a požádal o pochopení. Uvedl také, že neví, proč bylo ve státních hmotných rezervách před vypuknutím epidemie jen 10.000 roušek. Nikdo podle premiéra nemohl předpokládat, že jich budou potřeba miliony.

Potvrzených případů nákazy je podle odpoledních čísel 434, o 90 víc než v pondělí večer. Víc než třetina je v Praze, následuje Středočeský a Olomoucký kraj. Víc než polovina infikovaných se nakazila v Česku. Za optimistického předpokladu, že všichni budou dělat to, co mají, bude epidemie v Česku narůstat ještě zhruba měsíc, pak by měla jít dolů, řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Všichni tři vážně nemocní jsou na jednotce intenzivní péče. "Bohužel stav jednoho z pacientů je vážný, ti dva další jsou údajně stabilizovaní," řekl Babiš. Pro pacienty s koronavirem budou připraveny až stovky lůžek ve dvou nemocnicích v Praze a nejméně jedné v Brně. Pomoc s testováním odebraných vzorků nabídly Akademie věd, Univerzita Karlova a Masarykova univerzita v Brně. Do ČR v noci přiletí vládní speciál z Číny se 150.000 rychlotestů na nákazu.

Vláda dnes schválila další opatření, která by měla dopady nákazy zmírnit. Kabinet rozhodl, že ošetřovné ve výši 60 procent ze základu má náležet rodičům školáků do deseti let po celou dobu trvání epidemie, chce to vyřešit vládním nařízením. Svým nařízením vláda také zakázala vývoz léčiv dovezených do České republiky.

Podle opozice by vláda měla jasně informovat o dostupnosti ochranných pomůcek a zveřejnit scénáře pro další vývoj restriktivních opatření kvůli koronaviru. Zástupci opozičních stran chtěli na dnešní schůzce s premiérem jednat také o opatřeních na podporu ekonomiky či výši ošetřovného na děti, které zůstaly po uzavření škol doma. Předseda ODS Petr Fiala po jednání uvedl, že schůzka nesplnila jeho očekávání a premiér si pletl jednání s tiskovou konferencí. Prezident Miloš Zeman v tomto pracovním týdnu pronese projev k národu, oznámil jeho mluvčí.

Situace kolem koronaviru bude stát podle Babiše desítky miliard korun, bude třeba změnit i státní rozpočet. Počítá třeba s omezením investic do armády. Krize doléhá na větší i menší firmy v řadě oborů. Podle odhadů Hospodářské komory ČR stát musí k záchraně ekonomiky před kolapsem v následujících třech měsících vedle programů Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) připravit přibližně 40 miliard korun. Peníze by podle komory měly jít v první řadě na úhradu mezd a režijní výdaje. Ekonomové odhadují, že česká ekonomika za letošní rok s největší pravděpodobností klesne.

Českomoravská záruční a rozvojová banka už eviduje na 900 žádostí o podporu v objemu dvě miliardy korun. Nejvíce žádají restaurace, hotely nebo cestovní kanceláře, na které současné restrikce doléhají nejsilněji. Téměř se zastavil i prodej aut, citelně omezený je také letový provoz nad Českem. Potíže hlásí dopravci, provoz omezil Leo Express i RegioJet. Na některých hraničních přechodech se kvůli opatřením proti šíření koronaviru tvořily na české straně kolony kamionů dlouhé i desítky kilometrů.

Babiš dnes vyzval lidi pracující v Německu jako pendleři, aby po návratu do Česka dodržovali bezpečnostní opatření. Jinak pohrozil premiér zrušením výjimky. Tito lidé podle něj nemají chodit na veřejnost, mají se vracet jenom domů. Ministerstvo zahraničí mezitím jedná s ostatními zeměmi Evropské unie o možnosti vyslání letadel, kterými by se mohli vrátit čeští občané z Asie nebo z Latinské Ameriky. Organizuje také dopravu českých občanů z evropských států do země pomocí autobusů.

Policistů v karanténě za poslední den přibylo zhruba o polovinu na 419. V Libereckém kraji se od 18:00 nesmí vstupovat bez ochrany dýchacích cest do zdravotnických zařízení, veřejné dopravy včetně taxíků, do obchodů, lékáren, pošt, bank a úřadů a do všech veřejných míst, kde se lze potkat s někým dalším. V Praze bude povinné zakrytí nosu a úst od středečního poledne ve veřejných budovách, obchodech a na zastávkách MHD. Stejné opatření už platí platí pro cestující v MHD.

Ochranná opatření proti šíření koronaviru zvyšují potravinářské řetězce, respirátory ani roušky ale pro své zaměstnance nemají. Lékárny začaly instalovat ochranná plexiskla mezi čekající klienty a obsluhu.