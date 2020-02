Počet nákaz koronavirem se v Číně blíží 12.000, ČR pomůže penězi

Peking - Novým typem koronaviru se v Číně nakazilo nejméně 11.791 lidí a 259 jich zemřelo, oznámily v noci na dnešek místní úřady. Epidemie infekce se mezitím rozšířila do dalších nejméně 25 zemí, které podnikají vlastní opatření proti dalšímu šíření nákazy. Austrálie dnes oznámila, že bude odmítat vstup do země všem cizincům přicházejícím z kontinentální Číny. Společnost Apple zavřela všechny své oficiální obchody v kontinentální Číně. Na páteční žádost čínského velvyslance o humanitární pomoc reagoval premiér Andrej Babiš zprvu odmítavě, později přislíbil finanční pomoc. Pětice Čechů v čínském Wu-chanu, který je centrem nákazy, bude přepravena do vlasti ve spolupráci s Francií.

Koronavirus 2019-nCoV, který mimo jiné vyvolává horečky či problémy s dýcháním, se rychle šíří v Číně, jejíž páté největší město Wu-chan je ohniskem epidemie, a 25 dalších zemí světa hlásí potvrzené případy. Například v Japonsku je jich 20, v Thajsku 19. Osmého nakaženého dnes shodně nahlásily Německo a Spojené státy.

Čínská vláda i vlády po celém světě přijímají stále drastičtější opatření proti šíření viru a evakuují své občany z Číny. Australský premiér Scott Morrison dnes oznámil, že jeho země bude kvůli epidemii odmítat vstup do země všem cizincům přicházejícím z kontinentální Číny. Australský letecký dopravce Qantas Airways nebude do Číny a zpět létat od 9. února do 29. března. Rovněž Vietnam přerušil letecké spojení s Čínou a přestal vydávat víza cizincům, kteří Čínu v poslední době navštívili. Ruská vláda dočasně zrušila bezvízový styk s Čínou pro turisty a přestala vydávat pracovní víza čínským občanům.

Své občany už z Wu-chanu evakuovaly například Spojené státy, Japonsko, Británie či Francie. Německý vojenský speciál s lidmi evakuovanými z Wu-chanu přistál dnes ve Frankfurtu nad Mohanem. V příštích dnech chce svých zhruba 180 občanů přepravit do vlasti Thajsko. Británie oznámila, že stahuje některé své pracovníky na velvyslanectví a konzulátech v Číně.

Po příletu německého speciálu do Frankfurtu bylo do nemocnice podle agentury DPA ihned převezeno 11 pasažérů, z nichž u jednoho panuje podezření z nákazy koronavirem. Zbytek stráví dva týdny na izolaci v kasárnách na letecké základně Germersheim ve spolkové zemi Porýní-Falc, asi 100 kilometrů jižně od Frankfurtu.

Na palubě stroje, který se zdržel, protože nečekaně nemohl přistát v Moskvě, a musel tak dotankovat v Helsinkách, bylo podle německého ministerstva obrany 128 cestujících. Z nich 102 jsou Němci a 26 členové jejich rodin zejména čínské národnosti. Kolem dvou desítek pasažérů tvoří děti.

Pětici českých občanů, kteří mají zájem o evakuaci z Číny, do Česka úřady přepraví ve spolupráci s Francií. Odlet z Wu-chanu na jihofrancouzské vojenské letiště, plánovaný na dnešních 22:00, bude mít podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka zpoždění. Z letiště na jihu Francie by se měli Češi přesunout pokračujícím letem do Bruselu. Tam je vyzvedne český vojenský speciál a přepraví do Prahy. Budou vyšetřeni v Nemocnici Na Bulovce, pak stráví dva týdny v karanténě.

Technologický gigant Apple dnes oznámil, že se rozhodl uzavřít všechny své oficiální obchody v kontinentální Číně do 9. února. Společnost agentuře AFP sdělila, že tak činí "na základě posledních doporučení hlavních zdravotnických expertů".

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ráno nejprve uvedl, že ČR nemá možnosti, jak vyhovět čínské žádosti o humanitární pomoc. Později nicméně sdělil, že Číně pomůže finančně. S požadavkem na humanitární pomoc se Čína obrátila i na Evropskou unii jako celek. Babiš řekl, že úřady prověřovaly zásoby zdravotnických prostředků, které by Čína mohla kvůli nákaze potřebovat. "Ale tam podle zprávy ministerstva zdravotnictví nemáme možnost nějakým způsobem pomoci, protože potřebujeme tyto zásoby pro naše lidi," uvedl Babiš. Kvůli podezření na nákazu bylo do dnešního rána v ČR testováno 37 osob s negativními výsledky.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un zaslal svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi telegram s projevem soustrasti v souvislosti s epidemií a zároveň vyjádřil přesvědčení, že pod vedením prezidenta "strana, vláda a lid Číny určitě vyjdou z boje proti chorobě vítězně", informovala agentura KCNA.