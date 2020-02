Počet nákaz koronavirem se v Číně blíží 12.000, ČR jí nepomůže

Peking - Novým typem koronaviru, označovaným jako 2019-nCoV, se v Číně nakazilo nejméně 11.791 lidí a 259 jich zemřelo, oznámily v noci na dnešek místní úřady. Epidemie infekce se mezitím rozšířila do dalších nejméně 25 zemí, které podnikají vlastní opatření proti dalšímu šíření nákazy. Austrálie dnes oznámila, že bude odmítat vstup do země všem cizincům přicházejícím z kontinentální Číny. Vietnamská vláda uvedla, že přestane vydávat víza cizincům, kteří v posledních dvou týdnech navštívili Čínu. Společnost Apple zavřela všechny své oficiální obchody v kontinentální Číně. Na páteční žádost čínského velvyslance o humanitární pomoc dnes reagoval premiér Andrej Babiš odmítavě. Kvůli podezření na nákazu bylo do dnešního rána v ČR testováno 37 osob s negativními výsledky.

Koronavir 2019-nCoV, který mimo jiné vyvolává horečky či problémy s dýcháním, se rychle šíří v Číně, jejíž páté největší město Wu-chan je ohniskem epidemie, a 25 dalších zemí světa hlásí potvrzené případy. Například v Japonsku je jich 20, v Thajsku 19.

Čínská vláda i vlády po celém světě přijímají stále drastičtější opatření proti šíření viru a evakuují své občany z Číny. Australský premiér Scott Morrison dnes oznámil, že jeho země bude kvůli epidemii odmítat vstup do země všem cizincům přicházejícím z kontinentální Číny. Australský letecký dopravce Qantas Airways nebude do Číny a zpět létat od 9. února do 29. března. Rovněž Vietnam přerušil letecké spojení s Čínou a přestal vydávat víza cizincům, kteří Čínu v poslední době navštívili. Letecké spojení s Čínou přerušují nově i země jako Uzbekistán či Turkmenistán nebo aerolinky Qatar Airways.

Své občany už z Wu-chanu evakuovaly například Spojené státy, Japonsko, Británie či Francie. V příštích dnech chce svých zhruba 180 občanů přepravit do vlasti Thajsko. Británie oznámila, že stahuje některé své pracovníky na velvyslanectví a konzulátech v Číně. Pětici českých občanů, kteří mají zájem o evakuaci z Číny, do Česka úřady přepraví ve spolupráci s Francií.

Technologický gigant Apple dnes oznámil, že se rozhodl uzavřít všechny své oficiální obchody v kontinentální Číně do 9. února. Společnost agentuře AFP sdělila, že tak činí "na základě posledních doporučení hlavních zdravotnických expertů".

Česká republika podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nemá možnosti, jak vyhovět čínské žádosti o humanitární pomoc. Podobný požadavek vznesla Čína i na Evropskou unii jako celek. Babiš řekl, že úřady prověřovaly zásoby zdravotnických prostředků, které by Čína mohla kvůli nákaze potřebovat. "Ale tam podle zprávy ministerstva zdravotnictví nemáme možnost nějakým způsobem pomoci, protože potřebujeme tyto zásoby pro naše lidi," uvedl Babiš.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un zaslal svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi telegram s projevem soustrasti v souvislosti s epidemií a zároveň vyjádřil přesvědčení, že pod vedením prezidenta "strana, vláda a lid Číny určitě vyjdou z boje proti chorobě vítězně", informovala agentura KCNA.