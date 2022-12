Počet nabízených ojetých aut letos klesl o šest procent na 785.550, zdražila

Praha - Počet nabízených ojetých aut v tuzemských autobazarech a inzerci za celý letošní rok proti loňsku klesl o šest procent na 785.550 vozů. Ceny stouply o 18 procent na medián 190.000 korun. Průměrné stáří vozů se pohybovalo okolo 11 let, a šlo tak o vůbec nejstarší nabídku za posledních osm let. Vyplývá to z analýzy trhu společnosti Aures Holdings, která provozuje autocentra AAA Auto a Mototechna.

Letos dopadly na trh s ojetými automobily důsledky nejen inflační krize, ale také téměř deseti měsíců trvajícího konfliktu na Ukrajině. To se projevuje především nedostatkem surovin, jemuž se nevyhnul ani automobilový průmysl. Propad v nabídce zaznamenaly i další evropské země jako Polsko, kde nabídka klesla o více než 300.000 vozů. Jednou z mála výjimek je Slovensko, kde je nabídka meziročně v podstatě stejná, a to 381.000 automobilů.

"Přestože se trh poslední roky potýká s úbytkem celkové nabídky nových i ojetých automobilů, poslední měsíce došlo na sekundárním trhu ke stagnaci. Auta neubývají takovým tempem a cena se již několik měsíců drží okolo 190.000 Kč. Nicméně v případě ceny jde i tak o absolutně rekordní hodnotu. Rekordní je i stáří nabízených aut. Bohužel velkou roli hraje stále dovoz nekvalitních přestárlých ojetin ze zahraničí,“ uvedla generální ředitelka Auresu Karolína Topolová.

Přestože ceny ojetin za poslední měsíce stagnují, pro příští rok Aures předpovídá jejich další růst, byť ne už tak vysokým tempem. Auta si tak déle drží svoji hodnotu a velká část z nich je díky klesající nabídce nedostatkovým zbožím. "Zákazníci si bohužel musí na vyšší ceny zvyknout. Nelze očekávat, že by se hodnoty vrátily na předcovidová čísla. Ceny určitě ještě nějakou dobu nebudou úplně příznivé. V posledních měsících dochází k zvyšování zájmu o financování, díky kterému si zákazníci chybějící finanční prostředky jednoduše doplní,“ dodala Topolová.

Prodej nových osobních aut v Česku za 11 měsíců letošního roku podle údajů Svazu dovozců automobilů klesl o 6,9 procenta na 177.534 vozů. V samotném listopadu však trh meziročně o 7,6 procenta rostl.