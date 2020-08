Počet mrtvých za den v Brazílii klesl, Španělsko má přes 400.000 nakažených

Brasília - Oficiální bilance nákaz koronavirem v Brazílii v neděli narostla o 23.421 případů a dostala se tak přes 3,6 milionu. Nový přírůstek je výrazně nižší než ty z posledních pěti dní, ovšem podobný číslům z minulých neděl. Brazilské ministerstvo zdravotnictví zároveň poprvé od konce května ohlásilo méně než 500 nových úmrtí spojených s nemocí covid-19.

Celková bilance obětí narostla na 114.744 po 494 nově nahlášených úmrtích, informovala agentura Reuters. Součet za poslední den je nejnižší od 31. května, kdy bylo oznámeno 480 případů.

Hlášené oběti covidu-19 v Brazílii už tři měsíce přibývají tempem okolo 1000 za den, přičemž celková bilance je druhá nejvyšší na světě za Spojenými státy. Totéž platí u počtu zjištěných nákaz koronavirem, ovšem trend v tomto případě není tak vyrovnaný. Na přelomu července a srpna se držel nad hranicí 40.000 nakažených za den, během uplynulého týdne se však po necelém měsíci znovu dostal pod ni.

Celkově už země s 210 miliony obyvatel zaznamenala 3.605.783 případů infekce virem SARS-CoV-2.

Ve Španělsku se potvrdilo už přes 400.000 nakažených

Ve Španělsku se potvrdilo už 405.437 nakažených koronavirem SARS-CoV-2, což je ve srovnání americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) devátý nejvyšší počet na světě. Celkový počet infikovaných od počátku pandemie ve Španělsku překročil hranici čtyři sta tisíc poté, co ministerstvo zdravotnictví započetlo 19.382 nových nakažených, z toho ale za poslední den přibylo jen 2060 případů. V pátek to bylo 3650 za předchozích 24 hodin, což byl nejvyšší denní nárůst od konce dubna. O víkendu ministerstvo nová čísla neoznamovalo.

"Počty nakažených výrazně stoupají a musíme být velmi opatrní. Přibylo přes 19.000 případů, ačkoliv mnohé z nich jsou z dřívějších dnů," uvedl dnes hlavní španělský epidemiolog Fernando Simón. Informoval také, že v současnosti je ve Španělsku, které má 47 milionů obyvatel, přes 5484 hospitalizovaných, z toho 658 na jednotkách intenzivní péče.

Ze španělských autonomních regionů se nejvíce případů za poslední den potvrdilo v Baskicku (413), druhý nejvyšší počet, podle ministerstva zdravotnictví 409 případů, byl odhalen v mardidském regionu a třetí v Andalusii (292).

V souvislosti s nemocí covid-19, kterou koronavirus SARS-CoV-2 způsobuje, zemřelo ve Španělsku dosud 28.872 lidí. V počtu úmrtí je Španělsko osmé na světě, z Evropy je před ním Británie, Itálie a Francie.

V Itálii, která má asi 60 milionů obyvatel, přibylo podle dnes zveřejněných údajů ministerstva zdravotnictví za posledních 24 hodin 953 potvrzených nakažených, o den dříve to bylo 1210, což byl nejvyšší denní počet od poloviny května. Úmrtí s covidem-19 přibyla v Itálii za poslední den čtyři, o den dříve to bylo sedm zemřelých.

Portugalsko zaznamenalo za poslední den 123 případů nákazy koronavirem a pět úmrtí spojených s covidem-19. Po vyšších denních počtech z počátku července se tento měsíc epidemická situace v Portugalsku už výrazně zlepšila. Celkem se v této zemi s 10 miliony obyvatel potvrdilo 55.720 nakažených, z toho 1801 lidí v souvislosti s nákazou zemřelo.

Řecko dnes oznámilo 170 potvrzených nákaz za den. Je to výrazně méně než o den dříve, kdy hlásilo 284 nově potvrzených případů, což byl nejvyšší denní nárůst od počátku pandemie. Úmrtí spojené s covidem-19 v Řecku za posledních 24 hodin nepřibylo žádné. Od počátku pandemie se v této zemi s téměř 11 miliony obyvatel potvrdilo 8819 případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, z toho 242 lidí v souvislosti s nákazou zemřelo.

Počet nakažených koronavirem ve Francii za den vzrostl o 1955

Počet nakažených koronavirem ve Francii za poslední den vzrostl o 1955, uvedlo dnes tamní ministerstvo zdravotnictví. Jak napsala agentura Reuters, jde o menší nárůst než v neděli, kdy úřady informovaly o 4897 nových případech infekce během uplynulých 24 hodin. Kvůli vzrůstajícímu počtu nakažených dnes německá diplomacie vydala varování pro cesty do Paříže a na francouzkou Riviéru, známou také jako Azurové pobřeží.

Od počátku pandemie Francie zaznamenala 244.854 případů nákazy; za poslední den přitom přibylo 15 mrtvých s covidem-19, což celkový počet takových úmrtí zvýšilo na 30.528.

Francie je v počtu obětí pandemie celosvětově na sedmé příčce za Spojenými státy, Brazílií, Mexikem, Indií, Británií a Itálií. V počtu nakažených zaujímá země s téměř 68 miliony obyvatel podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) 17. místo.

Francouzská vláda veškerá čísla pečlivě monitoruje, aby mohla případně přistoupit k zavedení dalších opatření, která by přispěla k zastavení šíření viru. Podle ministerstva zdravotnictví se nyní virus nejvíce šíří zejména mezi mladými lidmi.

Německé ministerstvo zahraničí vydalo dnes večer v reakci na dění ve Francii varování pro své občany. Jak uvedlo, jestliže to není nezbytné, lidé by se měli vyhnout všem cestám do oblasti francouzské metropole a na Azurové pobřeží, které zahrnuje i města Marseille či Nice.