Počet mrtvých s covid-19 atakuje 100, uzdravených přibylo 52

Praha - Počet zemřelých s nemocí covid-19 dnes v Česku stoupl na 99, od rána přibylo osm obětí. V naprosté většině jde o lidi starší 60 let. Uzdravených pacientů přibylo 52 a je jich 233. Podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví během dneška zatím v Česku přibylo 204 případů nákazy novým typem koronaviru, což je oproti úterý nepatrně více. Celkový počet případů tak v Česku stoupl na 5221. Počet testů za dnešní den není zatím známý.

Za úterý přibylo 195 lidí s nově prokázanou nákazou. Laboratoře udělaly rekordních 7434 testů a celkový počet se blíží 100.000. Počet testů za dnešní den není zatím známý.

V Česku se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) podařilo zastavit nekontrolované šíření nemoci covid-19 a země se může začít připravovat na návrat k běžnému životu. Na konci měsíce dubna odhaduje 10.600 pacientů, před týdnem se hovořilo o zhruba 14.200 nemocných.

V pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) dnes zemřel muž ročníku 1944 s onkologickým onemocněním, nákaza u něj nebyla bezprostřední příčinou smrti. Dopoledne také zemřel 84letý vážně nemocný pacient ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, jež měl pozitivní test na covid-19. Dalším mrtvým je starší muž, který zemřel v brněnské fakultní nemocnici a je prvním mrtvým ve Zlínském kraji. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky je seniorů mezi nakaženými 24 procent a podíl výrazně neroste.

Nejvíce případů nákazy je v Praze, kde testy potvrdily 1274 případů, což je čtvrtina z celorepublikového počtu. Na každých 100.000 obyvatel připadá v hlavním městě téměř 94 lidí s nemocí covid-19. Druhý nejčastější výskyt nemoci je v Olomouckém kraji, kde na 100.000 obyvatel připadá 75 lidí s pozitivním testem. V absolutních číslech to je 477 případů. Nejméně případů je v Jihočeském kraji, kde na 100.000 obyvatel připadá 20 lidí s nákazou.

Největší podíl potvrzených případů nákazy drží lidé ve věku mezi 45 a 54 roky, na které připadá téměř pětina nakažených. K pětině se blíží také senioři starší 65 let. Pouze pět procent nakažených jsou děti do 14 let.

V nemocnicích bylo v úterý 432 pacientů nakažených koronavirem, o 24 více než v pondělí. U 103 z nich mělo onemocnění těžký průběh. Přibližně třetina nakažených, kteří byli v nemocnici, se už uzdravila, nebo byla propuštěna do domácí karantény. Údaje o hospitalizovaných za dnešek budou známy ve čtvrtek ráno.