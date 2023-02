Počet mrtvých po zemětřesení v Turecku a Sýrii překročil 12.000

Ankara - Zemětřesení, které v pondělí zasáhlo Turecko a Sýrii, si vyžádalo už přes 12.000 mrtvých, z toho téměř 3000 na syrské straně hranice. Uvedly to dnes zahraniční tiskové agentury, které se odvolávají na oficiální statistiky obou zemí. Na místě jsou také desítky tisíc zraněných. Záchranné týmy ve snaze vyprostit ze sutin budov přeživší pracovaly v oblasti přes noc, šance na záchranu zasypaných jsou ale i vzhledem k mrazivým teplotám stále menší.

V Turecku připravila katastrofa o život 9057 lidí, uvedl prezident Recep Tayyip Erdogan, který zasažené oblasti dnes navštívil. Zraněných je podle něj téměř 50.000. Zřítilo se více než 6000 budov. Erdogan připustil, že v prvním dni po katastrofě byly určité problémy ohledně pomoci zasaženým, nyní podle něj záchranné operace pokračují na plné obrátky. Podle úřadů se do záchranných prací zapojilo téměř 100.000 lidí.

Erdogan dnes rovněž odsoudil kritiku, která se na vládu po zemětřesení snesla. Podle některých je reakce vlády na katastrofu nedostatečná. "Nyní bychom měli být jednotní, je čas na solidaritu. Nemohu snést lidi, kteří vedou negativní kampaně pro své politické zájmy," uvedl turecký prezident po příjezdu do provincie Hatay. Na podobnou katastrofu není podle něj možné se připravit. Jak dodal, vláda urychlí odklízení sutin i výstavbu nových domů.

V Turecku se po zemětřesení stále pohřešuje jedna Češka, která tam má trvalý pobyt, uvedl dnes ministr zahraničí Jan Lipavský. Dodal, že další informace nemůže poskytnout. Pokud jde o poskytovanou pomoc, Lipavský doplnil, že Česko nezapomíná ani na Sýrii. "Pomoc tam zamíří přes mezinárodní organizace," dodal.

V Sýrii v oblastech pod kontrolou opozice i vlády zahynulo 2992 lidí. Záchranná organizace známá jako Bílé přilby dnes informovala nejméně o 1730 mrtvých v oblastech na severozápadě Sýrie, které ovládají povstalci. "Očekává se, že ten počet významně vzroste, protože pod sutinami jsou stovky rodin, více než 50 hodin po zemětřesení," uvedla organizace.

Syrská státní agentura SANA informovala, že kvůli zemětřesení je bez střechy nad hlavou bezmála 300.000 lidí. Podle všeho se ale tento údaj týká pouze oblastí Sýrie ovládaných vládou, takže celkový počet lidí bez domova bude mnohem vyšší. V oblastech u hranic s Tureckem, které mají pod kontrolou povstalci, žije kolem čtyř milionů lidí.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně udeřilo na jihozápadě Turecka nedaleko hranic se Sýrií v noci na pondělí. Následovaly další otřesy. Co do počtu obětí jde o nejničivější zemětřesení za posledních více než deset let od chvíle, kdy v roce 2011 zahynulo v japonské prefektuře Mijagi téměř 20.000 lidí.

Erdogan přijel do oblastí zasažených zemětřesením, lidé kritizují pomalou pomoc

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan přijel do oblasti na jihovýchodě země, kterou téměř zcela zničilo pondělní silné zemětřesení. Podle prezidentské kanceláře má Erdogan v plánu navštívit města Kahramanmaraş, Hatay a Pazarcik. Místní obyvatelé podle agentury AFP stále častěji vyjadřují nespokojenost s tím, jak státní instituce řídí pomoc postiženým a tvrdí, že na některých místech zoufalí lidé čekali na záchranáře i desítky hodin.

Podle reportérů, kteří v postižené oblasti mluvili s přeživšími, zaznívají často hlasy, že některá místa zůstala dlouho bez pomoci a velmi pomalu tam míří i humanitární zásilky, které v mrazivém počasí nutně potřebují desítky tisíc lidí bez střechy nad hlavou.

"Kde je teď stát? Kde je?... je to dva dny a nikoho jsme tu neviděli. Děti umrzly k smrti," řekl agentuře AFP ve městě Kahramanmaraş Ali, jenž neúspěšně čekal na záchranáře, kteří by pomohli vyprostit jeho zasypaného bratra a synovce.

V blízkém městě Antakya si zase reportérům agentury Reuters postěžovala 64letá Melek, podle které nechaly úřady lidi na holičkách. "Kde jsou stany? Kde jsou auta s jídlem?... Není tu žádné místo, kde bychom dostali jídlo, jako to bylo při jiných katastrofách. Přežili jsme zemětřesení, ale možná teď zemřeme hlady nebo umrzneme," řekla. Také podle ní nebyly ve městě dlouho vidět žádné týmy záchranářů.

Reakci vlády a úřadů na katastrofu kritizoval i šéf opoziční Lidové republikánské strany (CHP) Kemal Kiliçdaroglu, který zemětřesením zasažená místa v provincii Hatay navštívil dříve než prezident. "Zodpovědný je Erdogan. Vláda 20 let nic nedělala, aby připravila zemi na zemětřesení," poznamenal opoziční lídr ve videu na sociálních sítích. Podle něj měla vláda do záchranných prací rychleji a více zapojit vojáky a také horníky, kteří mají se záchranou zavalených zkušenosti.

Záchranáři skoro dva dny po zemětřesení nacházejí i přeživší

Záchranáři v Turecku a Sýrii nacházejí i více než 50 hodin po ničivém pondělním zemětřesení v troskách budov přeživší. Ve městě Kahramanmaraş na jihovýchodě Turecka zachránili tříletého chlapce, v blízkém Adiyamanu desetiletou dívku, napsal dnes deník Hürriyet. Pod troskami zříceného hotelu v provincii Kahramanmaraş dokázala přežít 58letá žena, jejíž záchranu ukázali reportéři stanice ntv. Živého se podařilo vyprostit i dvouměsíčního kojence, napsala agentura Anadolu.

Záchranné práce v katastrofou zasažených oblastech pokračovaly celou noc a z tisíců zřícených budov vyprošťovaly záchranné týmy stovky mrtvých. Podle poslední bilance úřadů je v Turecku potvrzeno 8574 obětí a v Sýrii 2662, ale počet mrtvých bude zřejmě dál stoupat. Objevit přeživší více než dva dny po otřesech, které měly sílu 7,8 stupně, se nyní rovná téměř zázraku, a média proto o takových případech podrobně informují.

Podle deníku Hürriyet se v noci podařilo zachránit ze zbytků zříceného bytového domu v Kahramanmaraşu tříletého Arifa Kaana. Chlapec se zaklínil mezi bloky betonu a záchranáři museli obezřetně odřezávat materiál, aby se k němu dostali, zatímco se pokoušeli pomocí dek zajistit, aby chlapec v teplotách pod nulou neumrzl. V nedalekém Adiyamanu zase reportéři zaznamenali chvíli, kdy lidé tleskali, když se záchranářům podařilo ze zříceného domu vyprostit desetiletou Betül Edisovou. Se slzami v očích ji před převozem do nemocnice vítal i její dědeček.

Agentura Anadolu zveřejnila video, na kterém je vidět záchrana dvouměsíčního chlapce Muhammeda v oblasti u města Elbistan. Ze sutin se v noci na dnešek dostala živá i jeho matka. Podle Anadolu se 53 hodin po otřesech podařilo z trosek pětipatrové budovy v provincii Şanliurfa zachránit také roční dítě.

Šťastný konec měla i záchranná operace ve městě Hatay, kde se podařilo po 52 hodinách dostat z trosek ven osmiletého chlapce Yigita Çakmaka. Série fotografií zachytila, jak si hocha předávali záchranáři až se dostal do náručí matky. Ve městě Kahramanmaraş se 55 hodin po otřesech záchranáři dostali k zasypanému třináctiletému chlapci Beratovi, který dokázal z trosek vynést i svou andulku. Úspěchy hlásí i zahraniční záchranné týmy: tomu nizozemskému se od úterního poledne podařilo zachránit sedm lidí, polští záchranáři ve městě Besni našli devět přeživších, a to včetně rodičů se dvěma dětmi a jedné třináctileté dívky.

Vzpruhou byla pro záchranáře i úspěšná akce v syrské vesnici Bisnija. Podle videa, které zveřejnil deník The Guardian, se tam dnes podařilo vyprostit muže s jeho dvěma dětmi.

Zranění, kterých je téměř 50.000, míří k ošetření i do vzdálenějších míst Turecka, například do Istanbulu. Pro letadla převážející zraněné se tam otevřelo Atatürkovo letiště, které se jinak pro civilní dopravu už nepoužívá, napsala agentura DPA. Ministr zdravotnictví Fahrettin Koca uvedl, že v deseti provinciích, kde prezident v úterý vyhlásil nouzový stav, bylo zřízeno 77 polních nemocnic.