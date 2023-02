Počet mrtvých po zemětřesení v Turecku a Sýrii je přes 9500

Ankara - Podle poslední bilance úřadů v Turecku kvůli zemětřesení zahynulo 7101 lidí, zraněných je přes 40.000. Nejméně 2530 mrtvých si otřesy vyžádaly v sousední Sýrii. Záchranné týmy pracovaly v oblasti přes noc ve snaze vyprostit ze sutin budov přeživší, šance na záchranu zasypaných jsou ale i vzhledem k mrazivým teplotám stále menší.

"Očekává se, že číslo významně vzroste, protože pod sutinami jsou stovky rodin, více než 50 hodin po zemětřesení," uvedla organizace.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně udeřilo na jihozápadě Turecka nedaleko hranic se Sýrií v noci z neděle na pondělí. Následovaly další otřesy. Zřítily se tisíce budov. Co do počtu obětí jde o nejničivější zemětřesení za posledních více než deset let.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan přijel do oblasti na jihovýchodě země, kterou téměř zcela zničilo pondělní silné zemětřesení. Podle prezidentské kanceláře má Erdogan v plánu navštívit města Kahramanmaraş, Hatay a Pazarcik. Místní obyvatelé podle agentury AFP stále častěji vyjadřují nespokojenost s tím, jak státní instituce řídí pomoc postiženým a tvrdí, že na některých místech zoufalí lidé čekali na záchranáře i desítky hodin.

Podle reportérů, kteří v postižené oblasti mluvili s přeživšími, zaznívají často hlasy, že některá místa zůstala dlouho bez pomoci a velmi pomalu tam míří i humanitární zásilky, které v mrazivém počasí nutně potřebují desítky tisíc lidí bez střechy nad hlavou.

"Kde je teď stát? Kde je?... je to dva dny a nikoho jsme tu neviděli. Děti umrzly k smrti," řekl agentuře AFP ve městě Kahramanmaraş Ali, jenž neúspěšně čekal na záchranáře, kteří by pomohli vyprostit jeho zasypaného bratra a synovce.

V blízkém městě Antakya si zase reportérům agentury Reuters postěžovala 64letá Melek, podle které nechaly úřady lidi na holičkách. "Kde jsou stany? Kde jsou auta s jídlem?... Není tu žádné místo, kde bychom dostali jídlo, jako to bylo při jiných katastrofách. Přežili jsme zemětřesení, ale možná teď zemřeme hlady nebo umrzneme," řekla. Také podle ní nebyly ve městě dlouho vidět žádné týmy záchranářů.

Záchranáři v Turecku skoro dva dny po zemětřesení nacházejí i přeživší

Záchranáři v Turecku nacházejí i více než 50 hodin po ničivém pondělním zemětřesení v troskách budov přeživší. Ve městě Kahramanmaraş na jihovýchodě země zachránili tříletého chlapce, v blízkém Adiyamanu desetiletou dívku, napsal dnes deník Hürriyet. Pod troskami zříceného hotelu v provincii Kahramanmaraş dokázala přežít 58letá žena, jejíž záchranu ukázali reportéři stanice ntv. Živého se podařilo vyprostit i dvouměsíčního kojence, napsala agentura Anadolu.

Záchranné práce v katastrofou zasažených oblastech pokračovaly celou noc a z tisíců zřícených budov vyprošťovaly záchranné týmy stovky mrtvých. Podle poslední bilance úřadů je v Turecku potvrzeno 7108 obětí, ale počet mrtvých bude zřejmě dál stoupat. Objevit přeživší více než dva dny po silných otřesech, které měly sílu 7,8 stupně, se nyní rovná téměř zázraku, a turecká média proto o takových případech podrobně informují.

Podle deníku Hürriyet se v noci podařilo zachránit ze zbytků zříceného bytového domu v Kahramanmaraşu tříletého Arifa Kaana. Chlapec se zaklínil mezi bloky betonu a záchranáři museli obezřetně odřezávat materiál, aby se k němu dostali, zatímco se pokoušeli pomocí dek zajistit, aby chlapec v teplotách pod nulou neumrzl. V nedalekém Adiyamanu zase reportéři zaznamenali chvíli, kdy lidé tleskali, když se záchranářům podařilo ze zříceného domu vyprostit desetiletou Betül Edisovou. Se slzami v očích ji před převozem do nemocnice vítal i její dědeček.

Agentura Anadolu zveřejnila video, na kterém je vidět záchrana dvouměsíčního chlapce Muhammeda v oblasti u města Elbistan. Ze sutin se v noci na dnešek dostala živá i jeho matka. Podle Anadolu se 53 hodin po otřesech podařilo z trosek pětipatrové budovy v provincii Şanliurfa zachránit také roční dítě.

Zranění, kterých je přes 40.000, míří k ošetření i do vzdálenějších míst Turecka, například do Istanbulu. Pro letadla převážející zraněné se tam otevřelo Atatürkovo letiště, které se jinak pro civilní dopravu už nepoužívá, napsala agentura DPA.