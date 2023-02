Počet mrtvých po zemětřesení v Turecku a Sýrii je přes 11.000

Zemětřesení o síle 7,8 stupně udeřilo na jihozápadě Turecka nedaleko hranic se Sýrií v noci z neděle na pondělí. Následovaly další otřesy. Co do počtu obětí jde o nejničivější zemětřesení za posledních více než deset let od chvíle, kdy v roce 2011 zahynulo v japonské prefektuře Mijagi téměř 20.000 lidí.

Erdogan přijel do oblastí zasažených zemětřesením, lidé kritizují pomalou pomoc