Počet míst ve státní správě by se měl snížit o více než 2000

Praha - Počet míst ve státní správě by se měl od ledna příštího roku meziročně snížit o více než 2000. Ubýt by tak mělo zhruba 2,6 procenta úřednických pozic. Vyplývá to z návrhu ministerstva vnitra, který dnes projedná vláda a který má ČTK k dispozici. Vláda rovněž bude jednat o budoucnosti šéfa odboru válečných veteránů ministerstva obrany Eduarda Stehlíka.

K počátku letošního roku zrušila vláda zhruba 860 míst. Nyní tak pravděpodobně půjde o největší redukci od doby, co platí zákon o státní službě. Od ledna příštího roku by mělo být ve státní správě celkově 75.754 míst, na platy úředníků má jít téměř 35,8 miliardy korun. Největší změny podle dokumentu čekají Úřad vlády, ministerstvo financí a finanční úřady, Českou správu sociálního zabezpečení či úřady práce.

Na Úřadu vlády klesne počet úředníků o 135. Je to zejména proto, že se přesune agenda sociálního začleňování na ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Tím se převede 120 systematizovaných míst. MMR se tak stane jedním z mála úřadů, kterému počet pozic vzroste. Kromě sociálního začleňování bude zřizovat oddělení pro projekt Restart určený pro uhelné regiony. Celkově podle dokumentu získá 66 míst.

Na ministerstvu zahraničí klesne počet pozic o devět, má se reorganizovat ekonomicko-provozní sekce. Zároveň však přibude zastupitelský úřad v Singapuru a s ním čtyři služební místa.

Ministerstvo obrany má podle dokumentu kvůli řadě organizačních změn ztratit 61 míst. "Tyto organizační změny se projeví slučováním organizačních útvarů napříč celým úřadem," uvádí se v návrhu. Rušit se má například sekce dozoru a kontroly, zřizovat se naopak bude sekce průmyslové spolupráce. Slučovat se mají oddělení legislativního a právního odboru.

Při schvalování systemizace by měla vláda rozhodovat také o změnách ve vedení odboru válečných veteránů, který řídí Stehlík. Ke konci roku mu končí vojenský závazek, ministerstvo mu jej nechtělo prodloužit. Na jeho podporu vystoupilo v minulých dnech několik politiků včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) minulý týden na sněmovním výboru nevyloučil revizi návrhu, podle kterého má odbor od příštího roku vést civilista.

Na ministerstvu financí se má snížit počet služebních míst o 138, změny se týkají hlavně úseku finančního řízení a auditu. O téměř 500 míst pak ubude na finančních úřadech, výrazně také klesne počet jejich vedoucích pracovníků.

Organizační změny čekají podle návrhu také ministerstvo sociálních věcí, na kterém klesne počet míst o 99. Cílem změn je "vytvoření tematicky zaměřených organizačních útvarů, které přispěje ke komplexnímu a nesegmentovanému uchopení zásadních otázek sociální politiky jako je podpora rodin a stárnutí populace". Na České správě sociálního zabezpečení klesne počet pozic o více než 380, o zhruba 330 míst méně mají mít úřady práce.

Na ministerstvu vnitra ubude osm míst, celý resort jich ztratí podle dokumentu 46. Počty se sníží zejména v archivech. Ministerstvo životního prostředí přijde o 55 míst, o další pak Česká inspekce životního prostředí či Agentura ochrany přírody a krajiny. Ve Státním fondu životního prostředí se má rušit samostatné oddělení pro Norské fondy, vzniknout by měl odbor mezinárodních programů a fondů. Počet míst mají snížit také ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství a pod něj spadající úřady, ministerstvo školství, zdravotnictví a spravedlnosti.