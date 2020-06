Počet měst pro pokračování NHL se údajně zúžil na šest

New York - Výběr měst, v kterých by po koronavirové krizi mohla pokračovat NHL, se podle různých zámořských zdrojů zúžil na šestici Chicago, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Toronto a Vancouver. Uvedla to agentura Reuters. O vyřazení ze seznamu kandidátů informovali v pondělí zástupci Columbusu, v úterý vypadly Pittsburgh a Dallas.

Víkendové spekulace, že za dějiště už byly zvoleny Las Vegas a Vancouver, se nepotvrdily. Las Vegas ale zůstává hlavním favoritem na to být jedním ze dvou dějišť restartu této sezony NHL.

Poté co Kanada v případě pokračování soutěže ujistila, že pro hokejisty zmírní opatření a nebude u nich vyžadovat čtrnáctidenní karanténu po překročení hranic, jsou mezi možnými dějišti Vancouver, Edmonton a Toronto.

NHL, kterou pandemii přerušila 12. března, na konci května rozhodla o předčasném ukončení základní části. Sezonu má dohrát 24 týmů v rozšířeném play off. Podle komisionáře Garyho Bettmana má jedno město hostit duely Západní konference a druhé zápasy Východní konference.

Rozhodnutí, kde a kdy se začne opravdu hrát, bude záviset na vývoji situace s pandemií koronaviru, vládních nařízeních a možnostech testování. V každém z centrálních měst bude zaveden komplexní systém testování. Každý tým bude moci přicestovat v maximálním počtu 50 osob, a to včetně hráčů, trenérů a dalších zaměstnanců.