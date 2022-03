Počet lidí zasažených válkou, kteří dostali speciální víza, je přes 200.000

Praha - Počet lidí zasažených ruskou invazí na Ukrajinu, kteří dostali v České republice speciální víza, překročil 200.000. V sobotu jich ministerstvo vnitra vydalo 5427, celkem je od začátku války dostalo 200.852 lidí. Úřad dnes údaje zveřejnil na twitteru. Na cizinecké policii, kde mají lidé 30 dnů na nahlášení od příjezdu do Česka, se zaregistrovalo 107.797 lidí. V sobotu jich bylo 2139.

Na cizinecké policii nemusí svůj pobyt ohlašovat děti do 15 let, podle údajů ministerstva vnitra je jich mezi uprchlíky zhruba čtvrtina. O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek řekl, že Česká republika je na samé hranici počtu uprchlíků, který je bez větších problémů schopna absorbovat. Podle dřívějších modelů z minulých migračních vln ČR mohla přijmout takový počet uprchlíků, který odpovídá dvěma procentům obyvatel. Je to něco přes 200.000 lidí.

Vláda se ve středu dohodla s kraji na počtech uprchlíků, pro které budou zajišťovat ubytování. Přerozdělováni už jsou zájemci z Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje, kde docházejí kapacity. Uprchlíky do jiných krajů převážejí hasiči.

Senát ve čtvrtek schválil a prezident Miloš Zeman vzápětí podepsal tři zákony, které mají usnadnit přístup Ukrajinců k práci a ke zdravotnímu pojištění a jejich dětí do škol. První zjednodušuje postupy udělování oprávnění k pobytu pro ukrajinské uprchlíky. Oprávnění je podmínkou pro další začlenění běženců do systému dávek, na pracovní trh nebo do vzdělávání. Zákon také upravuje vstup Ukrajinců do systému veřejného zdravotního pojištění.

Podle další předlohy budou moci příchozí z Ukrajiny pracovat bez pracovního povolení a zaměstnání získají bez překážek. Uprchlíci získají příspěvek 5000 korun, a to i opakovaně. Domácnosti, které ubytují uprchlíky, by mohly dostat finanční příspěvek. Zatím se počítá s 3000 korunami na osobu a měsíc, nejvýše však 9000 korun za měsíc.

Třetí zákon umožní školám zvýšit kapacity tříd kvůli dětským uprchlíkům. Postarat se o ně budou moci rovněž ukrajinští pedagogové, kteří nebudou splňovat podmínku znalosti češtiny. Opatření má platit do konce srpna.

Pražské centrum v sobotu odbavilo poprvé v týdnu méně než 2000 uprchlíků

Pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům v sobotu odbavilo 1688 lidí, poprvé v týdnu méně než 2000. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se na centrum obrátilo 47.660 lidí. Na twitteru o tom dnes informovali pražští hasiči. Pracoviště v pražském Kongresovém centru (KCP) funguje nepřetržitě a je společné pro hlavní město a Středočeský kraj. V následujících týdnech se přestěhuje na jiné místo.

"Ubytování bylo zajištěno pro 264 osob, z toho 32 v režimu nouzového přístřeší. K odbavení na jiná centra bylo autobusy převezeno 304 osob," uvedli hasiči. Nápor v centru byl nejvyšší zhruba do středy. V pondělí jeho pracovníci odbavili 2945 lidí, v úterý 2810, ve středu 2765 a ve čtvrtek jejich počet klesl na 2220.

Centrum v KCP je v provozu od začátku března. Přesunulo se tam z hlavní budovy městské knihovny na Mariánském náměstí, která přestala kapacitně stačit. Uprchlíci si zde vyřídí dokumenty, jsou zde úředníci z úřadu práce a pobočky tu zřídily některé banky, u kterých si mohou Ukrajinci zdarma založit účet.

V následujících týdnech se bude muset centrum přesunout. Jedním z důvodů stěhování je předsednictví ČR v Evropské unii, jehož akce se budou zčásti konat v budově KCP. Přesné datum a místo, kam se přesune, v příštím týdnu projedná magistrátní krizový štáb. Podle informací ČTK by se mělo nové centrum otevřít ve Vysočanech na náměstí OSN v budově dříve využívané Komerční bankou. Objekt je z přelomu 80. a 90. let minulého století.

Počty uprchlíků odbavených pražským KACPU za posledních sedm dní:

Odbavených Zajištěno ubytování sobota 12. března 2768 339 neděle 13. března 2471 249 pondělí 14. března 2945 323 úterý 15. března 2810 213 středa 16. března 2765 283 čtvrtek 17. března 2220 239 pátek 18. března 2142 327 sobota 19. března 1688 246

Zdroj: twitter pražských hasičů