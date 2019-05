Počet lidí s penzijním spořením poprvé od roku 2013 stoupl

Praha - Počet lidí s penzijním spořením poprvé od roku 2013 vzrostl. Přirozený úbytek lidí v transformovaných fondech, do kterých již nemohou vstupovat noví účastníci, byl v prvním čtvrtletí letošního roku překonán přírůstkem lidí v účastnických fondech. Celkový počet lidí s penzijním spořením v tzv. třetím pilíři za první čtvrtletí dosáhl 4,442 milionu osob, což je proti roku 2018 nárůst o 5416. ČTK o tom dnes informovala Asociace penzijních společností ČR.

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření, které nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, v prvním čtvrtletí vzrostl o 50.000 na 1,017 milionu. V transformovaných fondech zůstávalo 3,426 milionu účastníků, tedy o 44.000 méně než na konci roku.

"Nové fondy dokázaly lidi přesvědčit o svých výhodách. Hodnota peněz v nich přirozeně kolísá, jak ukázal pokles ve čtvrtém kvartálu loňského roku a zároveň výrazný vzestup v prvním letošním čtvrtletí. Dlouhodobě ale účastnické fondy dosahují zajímavého zhodnocení penzijních úspor. Na rozdíl od transformovaných fondů mohou lidé v nich očekávat lepší zhodnocení. A právě to je v dlouhodobém spoření faktorem, který ovlivňuje výslednou naspořenou částku více než příspěvek účastníka nebo státní příspěvek," uvedl prezident asociace Aleš Poklop.

Hospodaření účastnických fondů se liší podle investičních profilů jednotlivých fondů. V dynamických a akciových fondech je zastoupen výraznější podíl investic do akcií nebo akciových podílových fondů a podílových listů, ve fondech konzervativních a dluhopisových převažují investice do státních dluhopisů. Celkově v prvním čtvrtletí dosáhly účastnické fondy zisku 1,129 miliardy Kč proti loňské celkové ztrátě 906 milionů Kč. "Lze tedy očekávat, že horší hospodářský výsledek loňského roku bude kompenzován příznivými výsledky hospodaření již v letošním roce," uvedla asociace.

Příspěvků v transformovaných fondech přes úbytek účastníků neubývá, koncem března jejich celkový objem činil 409,8 miliardy Kč, o 5,493 miliardy více než na konci roku 2018. Proti stavu na konci roku zaznamenaly mírný pokles počtu účastníků s příspěvkem zaměstnavatele o 10.664 na 803.966 lidí. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele činil 831 Kč. Za první čtvrtletí 2019 vytvořily transformované fondy celkový zisk 1,409 miliardy Kč, tedy téměř polovinu celoročního loňského zisku.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.