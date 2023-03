Počet lidí s onemocněním ledvin kvůli cukrovce rychle roste, za 10 let zhruba o třetinu.

V Česku žije podle odhadů 350-400 tisíc lidí s diabetem a s onemocněním ledvin. Velkou část z nich ale statistiky nezachytí, protože o nich lékaři nevědí, nebo jim v časných stádiích nepřikládají velký význam. „Naprosto klíčová je prevence. Poslední studie totiž ukazují, že onemocnění ledvin kvůli cukrovce by mohl být v tom nejčasnějším stadiu vratný proces,“ říká profesor Vladimír Tesař, přednosta Nefrologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Světový den ledvin 2023: Zaměřeno na lidi s diabetem a včasnou prevenci. Ve čtvrtek 9. března lékaři nefrologických ambulancí B. Braun Avitum vyšetří kohokoli a bez objednání. Seznam otevřených pracovišť: www.svetovydenledvin.cz

Vysoká hladina glukózy ledviny potichu zabíjí

Princip vzniku onemocnění ledvin je u lidí s cukrovkou jednoduchý. Tenké cévy vysoká hodnota krevního cukru poškozuje a přestávají fungovat správně. Filtry v ledvinách, tzv. glomeruly, jsou složené právě z tenkých cév, tzv. kapilár. Glomeruly přestanou časem fungovat správně, přestanou zadržovat albumin, bílkovinu, nakonec se zajizví a zaniknou. Tím se filtrační schopnost ledvin rychle snižuje. „Prvním příznakem tohoto procesu může být přítomnost albuminu (bílkoviny) v moči, který tam poškozené glomeruly začnou propouštět. I proto se na Světový den ledvin odebírá kapka krve z prstu, ze které se zjišťuje hladina krevního cukru a moč, u které se zase zkoumá především přítomnost bílkovin,“ vysvětluje zjednodušeně princip vzniku onemocnění ledvin u diabetiků profesor Martin Prázný, předseda České diabetologické společnosti.

Onemocnění ledvin u lidí žijících s cukrovkou

U 30 – 40% všech lidí s diabetem se během jejich života vyvine onemocnění ledvin. Nejčastější příčinou nefropatie je nedostatečná léčba cukrovky. Přitom se takové onemocnění ledvin nerozvine ze dne na den. Průměrně to trvá 10 – 15 let od okamžiku diagnózy cukrovky až do doby, kdy se onemocnění ledvin projeví. Rozdíl mezi počtem lidí s cukrovkou, kteří mají onemocnění ledvin potvrzené a počtem lidí, kteří to nevědí, je obrovský. Zatímco podle ÚZIS mělo v roce 2021 v záznamech uvedené „Někteří pacienti ani neví, že mají počínající cukrovku a tím pádem i ohrožené ledviny. Pacienti se často řídí tím, jestli pociťují obtíže nebo ne. A protože počáteční stádia onemocnění ledvin jsou většinou bezpříznaková, může pacient, i po zjištění diagnózy podcenit dodržování doporučených opatření, léčby a občas i kontrol. Pak se může stát, že onemocnění postoupí do pokročilejšího stadia velmi rychle a pak už jde o nevratný proces. Proto apelujeme na dodržovaní doporučení a léčby, která může udržet onemocnění ve stabilizovaném stavu po dobu mnoha let,“ vysvětluje primář dialyzačního střediska B. Braun Avitum MUDr. Vladimír Vojanec. Vše nasvědčuje tomu, že se situace nebude v nejbližší době zlepšovat, spíše naopak. „Dnes máme v Česku zhruba 1,1 milionů diabetiků. Do roku 2030 počítáme s nárůstem na 1,3 milionu lidí. To bude asi 12% populace. K tomu si můžeme připočítat další stovky tisíc lidí s tzv. prediabetem, tedy s takovou hladinou cukru v krvi, která už není v pořádku, riziko cukrovky je zvýšené, ale zatím ještě se o cukrovku nejedná. Rázem jsme skoro na 2 milionech lidí, kteří mají problémy hladinou krevního cukru. Pacienty s cukrovkou umíme léčit stále lépe, budou žít proto déle, a protože nejvíce postižení ledvin je u starších osob, je jasné, že lidí s cukrovkou a současně s onemocněním ledvin bude rychle přibývat,“ predikuje budoucí vývoj profesor Prázný. Pro srovnání je třeba dodat, že průměr zemí EU z hlediska výskytu cukrovky v populaci je přibližně stejný, jako v Česku. Tedy zhruba 10 - 11%. Navíc také platí, že onemocnění cukrovkou se posouvá do mladších věkových skupin, což bude v budoucnosti znamenat pro celou společnost vysokou socioekonomickou zátěž.

Nejsilnější muž světa bojuje s cukrovkou

Mezi cukrovkáře patří také třiatřicetiletý vrcholový sportovec, český strongman, čtyřnásobný vítěz závodu Arnold Classic, mistr Evropy a mistr světa ve střední váze z roku 2018, Jiří Tkadlčík (33). Diabetes mu byl diagnostikován ve třech letech, žije s touto nemocí v podstatě celý život. Inzulín si od dětství píchá čtyřikrát denně. Je samozřejmě pod pravidelným dohledem diabetologa, ale sledované jsou i jeho ledviny. Ty zatím fungují, jak mají. Navzdory lékařským doporučením se sportu nevzdal a říká o sobě, že mu cukrovka dala obrovskou disciplínu a dravost. Kromě toho, že má cukrovku, trpí jeho dcera vrozeným neurologickým onemocněním způsobeným genetickou mutací, které postihuje ledviny a vylučovací ústrojí. „O ledvinách a cukrovce toho vím víc, než bych si přál. Vzhledem k našim rodinným diagnózám jsem v otázkách zdraví a prevence velmi důsledný a nekompromisní. Onemocnění ledvin ve spojení s cukrovkou není legrace. Ani jedno nebolí. Dost často jde ale ruku v ruce a jediné, co je můžete udělat, je prevence. Při vyšetření vás píchnout do prstu, přinesete moč a doktor s vámi rozebere rizikové faktory. Deset minut. Víc času není potřeba. Dejte prosím pár minut svému zdraví a zajděte si na preventivní prohlídku. Já to určitě udělám,“ říká jeden z nejsilnějších mužů v Česku Jiří Tkadlčík.

Řešením je prevence a moderní medikace

Stejně jako u všech civilizačních chorob může vést k zastavení růstu počtu lidí s diabetem a ke zvýšení kvality jejich života zdravý životní styl s dostatkem pohybu, přiměřené množství jídla, včas prováděná preventivní vyšetření a včasné nasazení moderní medikace. „I kvůli tomu se B. Braun na Světový den ledvin 9. března 2023 vrací k předcovidové praxi otevření dveří všech našich dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí. Bezplatně a bez objednání může kdokoliv přijít mezi 8 a 15 hodinou a naši zdravotníci mu během 10-15 minut udělají preventivní vyšetření ledvin. Každý rok jsme před covidem takto vyšetřili tisíce lidí a desítky až nižší stovky jsme doporučili k dalšímu podrobnému vyšetření. Dává to smysl,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. Z hlediska životního stylu jsou rizikové zejména obezita a nadváha, nedostatek pohybu, nadbytek stravy, nedostatek kvalitního spánku, kouření a alkohol. Protože se změnit životní styl často nedaří nebo to již vzhledem například k věku nebo zdravotním omezením není možné, dává velký smysl začít odzadu, včas nasazenou léčbou díky časné diagnostice. „Když selže prevence, je na řadě nejmodernější léčba. Hodně si slibujeme od tzv. gliflozinů. Jsou to moderní léky, které léčí nejen cukrovku, ale chrání i ledviny a srdce, a to dokonce i u lidí bez diabetu. Bohužel se glifloziny zatím v Česku nedostávají ke všem lidem, pro které by to bylo vhodné, i když se situace postupně zlepšuje. Ti, kteří nesplní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění, mají možnost po domluvě s lékařem zaplatit si léčbu za zhruba 1.200 korun měsíčně sami,“ říká šéf českých diabetologů profesor Prázný.

Rekordní počet transplantací ledvin

Když už ledviny selžou, přichází na řadu dialýza a ruku v ruce s ní pak v ideálním případě transplantace. V roce 2022 bylo v ČR transplantováno celkem 520 ledvin od zemřelých (480) i žijících (40) dárců. Z toho 300 v pražském IKEM. Je to historicky nejvíce od doby, co je v Česku tato statistika sledována. V Evropě patří Česká republika mezi 43 sledovanými zeměmi mezi nejlepší a i rok 2023 začala z hlediska počtu transplantací velmi dobře. Zatímco v lednu 2022 bylo v Česku transplantováno celkem 22 ledvin, letos bylo v prvním měsíci roku pacientům již transplantováno celkem 33 orgánů. Podle zdravotníků se sečetl dopad více faktorů, na kterých se pracuje roky.

Budoucnost transplantací

Z hlediska transplantace ledvin nyní vidí transplantologové pro Česko dvě hlavní výzvy: udržet výbornou dostupnost transplantací ledvin pro české pacienty, která je u nás mnohem vyšší než v okolních zemích a zlepšit možnosti transplantací u vysoce rizikových nemocných, kteří mají protilátky proti HLA antigenům a nemohou být proto transplantováni. Trendem je používání stále vyspělejší techniky, nové metody hojení transplantovaných ledvin i indikace odběrů orgánů od zemřelých, kteří by dříve vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dárci být nemohli. „Chirurgové stále více používají tzv. přístrojovou perfúzi, tedy promývání orgánu vyjmutého z těla speciálním roztokem. Tím zkvalitňují orgány odebrané od starších marginálních dárců. Začali jsme také používat molekulární diagnostiku odhojení transplantované ledviny v klinické praxi, jako první v Evropě. Výsledkem je zkrácení hospitalizace a ušetření nákladů na léčbu. Častěji také indikujeme odběry orgánů od dárců s hepatitidou C. Máme totiž k dispozici účinnou terapii, která spolehlivě virus eliminuje z těla. Novým trendem, jak zvýšit dostupnost transplantací, je více rozšiřovat odběry od dárců se smrtí krevního oběhu, tam vidím velký prostor pro další rozvoj,“ popisuje trendy prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM. Odborníci by také chtěli zvýšit počet transplantací ledvin od žijících dárců, který tvoří zatím méně než 10 % případů. Především v případě preemptivních transplantací je tento typ transplantace velmi výhodný. „Určitě nám pomáhá i účinná změna legislativy. Zákon nedávno změnil podmínky pro odběr orgánů cizinců zemřelých na našem území. Výsledkem je pozitivní trend. Zatímco v roce 2021 jsme takto odebírali orgán u 14 osob, v roce 2022 už bylo mezi zemřelými dárci 28 cizinců,“ uzavírá profesor Viklický.

Hosté: Prof. Martin Prázný, předseda České diabetologické společnosti, vedoucí lékař Diabetologického centra VFN v Praze: Jak souvisí cukrovka s onemocněním ledvin? Jaké procento diabetiků má nebo bude mít problémy s ledvinami? Kolik cukrovkářů bude v Česku v roce 2030? Prof. Vladimír Tesař, přednosta Nefrologické kliniky VFN v Praze: Dá se onemocnění ledvin u cukrovkářů zabránit? Jaké jsou formy léčby a kolika lidí se ledvinové onemocnění týká? Prof. Ondřej Viklický, předseda České nefrologické společnosti, přednosta Transplantcentra IKEM: Jaký bude vývoj v transplantacích v roce 2023 i v delším horizontu? Co plánuje Česká nefrologická společnost pod novým vedením? MUDr. Vladimír Vojanec, vedoucí lékař, Dialyzačního středisko B. Braun Avitum na Bulovce: Otevíráme naše pracoviště široké veřejnosti. Dne 9. března 2023 může přijít na preventivní vyšetření ledvin kdokoli a bez objednání. Jak a kde bude vyšetření probíhat a kdo by zejména měl svým ledvinám věnovat pozornost? VIP: Jiří Tkadlčík, český strongman, mistr světa, diabetik: Pokud už nějaké chronické onemocnění máte, stejně jako já, berte prevenci fakt vážně.