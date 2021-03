Počet lidí před soudem loni klesl, nižší je i podíl osvobozených

Praha - Státní zástupci loni postavili před soud 61.159 lidí, ať už podáním obžaloby nebo návrhem na potrestání ve zkráceném řízení. Je to o 9420 méně něž předloni, ale policisté loni proti lidem zahájili o 29.928 méně trestních řízení než v roce 2019. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v dnešní tiskové zprávě uvedl, že ke zproštění viny došlo u soudu ve 4,4 procenta případů. Předloni to bylo 4,7 procenta. Podlé šéfa žalobců vypovídají statistiky o kvalitě práce státních zástupců. Míní, že navzdory pandemii koronaviru justice obstála.

Nejvyšší státní zastupitelství loni zaznamenalo pokles celkové kriminality. Policie zahájila 181.924 trestních řízení vůči fyzickým osobám, přičemž předloni to bylo 211.852 případů. Předchozí výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství uvádí, že v roce 2019 podali státní zástupci obžalobu na 32.965 lidí, u dalších 37.614 navrhli potrestání ve zkráceném řízení.

Zeman zdůraznil, že navzdory ztíženým podmínkám se "kola justice" nezastavila. "To je zásluha nejen státních zástupců, ale také našich významných partnerů v trestním procesu - policistů, kteří vedle náročných úkolů k zajištění pořádku dále pracovali na vyšetřovaných trestních případech, a samozřejmě soudců, bez jejichž práce by nebylo možné dotáhnout tisíce jednotlivých trestních řízení do konce," napsal.

Kvalitu práce státních zástupců dlouhodobě zpochybňuje ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), proti čemuž se nedávno ohradila Unie státních zástupců.

Šéf žalobců dnes mimo jiné poukázal na to, že státním zástupcům se společně se soudci daří stále více prosazovat alternativní prvky trestního procesu. Postupně roste podíl peněžitých trestů - loni se peněžitý trest týkal 21,7 procenta odsouzených a celková částka uložených sankcí činí 432 milionů korun. Předloni dostalo peněžitý trest 19,1 procenta odsouzených.

Připomněl také, že říjnová novela trestních norem uvolnila cestu k četnějšímu uzavírání dohod o vině a trestu. "Do konce roku bylo takových dohod uzavřeno 267, více než v kterémkoliv předchozím roce. Každý další měsíc od účinnosti novely sledujeme rychle se navyšující počet takto skončených trestních případů, které znamenají především významnou úlevu soudům a úsporu státnímu rozpočtu," uvedl.

Doplnil, že díky účinné spolupráci s policií se loni podařilo zajistit majetek z trestné činnosti v hodnotě 6,55 miliardy korun. Předloni to bylo 5,3 miliardy.