Praha - Počet lidí nově nakažených virem HIV byl loni nejnižší za posledních sedm let. Meziročně klesl téměř o pětinu na 208. Ubylo i nových případů smrtelného onemocnění AIDS, které vir HIV způsobuje, a to o třetinu na 35. V tiskové zprávě to dnes oznámil Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Množství nových případů nakažení HIV od roku 1985, kdy začalo sledování výskytu viru, se postupně zvyšovalo. Nejvíce nově nakažených bylo za rok 2016, kdy jejich počet dosáhl 286. V posledních dvou letech ale nových případů výrazně ubývalo. Podle SZÚ pokles zřejmě souvisí se změnou mezinárodních i národních doporučení, podle kterých má být léčba nakažených zahajována co nejdříve po odhalení výskytu HIV. "Infekčnost úspěšně léčených pacientů zásadním způsobem klesá, a tím se snižuje možnost přenosu HIV infekce v populaci," uvedl ústav.