Počet heren v ČR klesl podle MF loni meziročně o třetinu na 1227

Praha - Počet heren v Česku loni meziročně klesl o 33 procent na 1227. Počet automatů se snížil o 7,3 procenta na 36.800. Počet obcí s úplným zákazem hazardu stoupl o 3,7 procenta na 474. Vyplývá to z údajů ministerstva financí (MF), které má ČTK k dispozici. Registr vyloučených hráčů by měl být podle mluvčího ministerstva Zdeňka Vojtěcha spuštěný zhruba v polovině roku.

Zákon o hazardních hrách nabyl účinnosti na začátku roku 2017. V hernách zavedl dvoustupňové povolovací řízení a omezil takzvané zvláštní provozní režimy, tedy hazard v restauracích, barech nebo na benzinových pumpách. U online her zavedl povinnost registrace na pobočkách.

"Regulace hazardu z roku 2017 funguje a plní svůj účel. Heren a kasin po celé zemi rapidně ubylo a výrazně se zvýšila ochrana před nebezpečím závislosti na hazardu. Také v internetovém prostředí se nastavila jasná pravidla a byl razantně omezen nelegální byznys s online hazardem," uvedl Vojtěch. Od roku 2012 klesl počet heren v Česku o 84 procent, počet automatů se snížil zhruba o polovinu.

Podle MF bylo od účinnosti regulace zablokováno 122 webových stránek 14 právním subjektům. "Tak vysoké číslo je dáno tím, že jeden subjekt měl založeno téměř 100 velmi podobných webových stránek. Správní řízení o blokaci internetových stránek bylo vedeno se 41 subjekty, z toho 14 byly stránky zablokovány, 25 subjektů přestalo v proběhu správního řízení cílit na občany ČR a se dvěma subjekty je stále vedeno správní řízení," doplnil Vojtěch.

Obce mohou provozování hazardních her na svém území regulovat obecně závaznou vyhláškou třemi způsoby. Prvním je celoplošný zákaz, dále vymezení míst, kde lze hazardní hry provozovat, nebo naopak vymezení míst, kde je jejich provozování zakázáno. Celoplošný zákaz vyhlásilo 474 obcí, loni jich přibylo 17. Šlo například o Českou Třebovou, Hronov, Zákupy, Háj ve Slezsku nebo Zubří.

Ministerstvo financí podle Vojtěcha v současné době pracuje na rejstříku vyloučených osob, jehož smyslem je chránit hráče ohrožené vznikem závislosti. "Rejstřík umožní jak dobrovolné vyloučení z účasti na hazardních hrách na žádost konkrétní osoby, tak i vyloučených osob, které by se na základě jiných právních skutečností hazardních her účastnit neměly," uvedl dále Vojtěch. Jde zejména o příjemce dávek v hmotné nouzi nebo dlužníky v úpadku.

Spuštění rejstříku je podle Vojtěcha vázáno na současně budovaný systém pro dohled nad hazardními hrami. "Rejstřík by měl být spuštěný přibližně v polovině roku 2020. Zhruba od přelomu let 2020 a 2021 nebude umožněna účast na hazardní hře osobám, které budou v rejstříku vyloučených osob, popřípadě jejich vstup do herních prostor," dodal Vojtěch.