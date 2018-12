Praha - Množství doručovaných balíků u České pošty vzrostlo v těchto dnech na dvojnásobek, což představuje zhruba 300.000 zásilek denně. V absolutní špičce, která by měla přijít na přelomu tohoto a příštího týdne, pošta očekává překonání hranice 350.000 doručovaných balíků za den. Nárůst o více než 100 procent hlásí i další dopravci. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Pošta kvůli předvánočnímu náporu hledala asi 5000 brigádníků, z toho se jí podařilo uzavřít přeibližně 4000 dohod. Část nových brigádníků však ještě pracovat nezačala. Jedna dohoda neznamená jeden pracovník na plný úvazek. V říjnu brigádníci a agenturní pracovníci odpracovali 300.000 hodin, což představuje v přepočtu přes 4000 brigádníků.

"Pokud zákazníci do 18. prosince podají balík do přepravy České posty, tak můžeme garantovat jeho dodání do Štědrého dne. Pokud někdo podá balík po tomto datu, uděláme samozřejmě maximum, abychom jej doručili do 24. prosince," uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Kurýrní služba DPD v současnosti doručuje až o 70 procent více zásilek oproti jiným částem roku. "Předvánoční špička už probíhá, nyní přepravujeme standardně více než 100.000 zásilek denně, avšak několikrát jsme již překročili hranici 120.000 zásilek za den. Největší nápor očekáváme tradičně v posledním týdnu před Vánoci," uvedl generální ředitel Miloš Malaník.

Jeden z největších internetových obchodů Kasa.cz zaznamenal v rámci vlastní dopravní služby nárůst počtu balíků až na trojnásobek. Nejzazší termín pro objednání vánočních dárků je podle mluvčí Andrey Jankovcové koncem tohoto týdne, aby je dopravci stihli v následujícím týdnu doručit. "Vánoční špička bude kulminovat na přelomu tohoto a příštího týdne," podotkla.

Na začátku tohoto týdne dosáhnou podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) vánoční nákupy po internetu vrcholu. Obrat tuzemských e-shopů se přiblíží dnes miliardě korun, během celého týdne by to mělo být až pět miliard korun.