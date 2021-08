Počet dětí ve školkách loni meziročně klesl nejvíc za 15 let, školek ale přibylo

Praha - Počet dětí v mateřských školách (MŠ) loni po několika letech opět klesl. V minulém školním roce jich ve školkách bylo zhruba 357.600, meziročně o přibližně 7300 méně. Podle dostupných statistik ministerstva školství jde o největší meziroční úbytek za uplynulých 15 let. Snížil se zejména počet dětí mladších tří let, které nemají ve školce zaručené místo. Počet školek se naopak zvýšil, a to o 13 na 5317. Od roku 2014/15, kdy chodilo dětí do mateřinek nejvíc, jich přibylo 159. Vyplývá to z dat ministerstva školství.

Vývoj počtu dětí ve školkách souvisí s demografickým vývojem i dostupností těchto zařízení. Po přelomu tisíciletí se začala zvyšovat porodnost, která dosáhla vrcholu kolem roku 2008.V návaznosti na to od roku 2007 rostl i počet školek. Nejvíc dětí do nich chodilo ve školním roce 2014/15. Množství mateřinek se tehdy dostalo na 5158, navštěvovalo je 367.603 dětí.

Počet děvčat a chlapců v mateřských školách se od roku 2005/2006 do loňska zvýšil zhruba o čtvrtinu. Pokles nastal jen ve školních rocích 2015/2016, 2016/2017 a loni. V prvním případě šlo o meziroční úbytek o 0,7 procenta, podruhé o 1,3 procenta, loni o dvě procenta. V minulém roce se tak množství dětí dostalo poprvé po sedmi letech pod 360.000.

Od školního roku 2016/2017 podle ministerstva klesl průměrný počet dětí na školku ze zhruba 70 na 67. Průměrný počet dětí na třídu se ve stejném období snížil z přibližně 23 na nanejvýš 22. Naopak učitelů přibylo za posledních pět let 13 procent na 35.144. Průměrný počet dětí na jednoho pedagoga se tím změnil z asi 12 na zhruba 11.

Pokud má školka dost volných míst, mohou do ní chodit nejen děti od tří let, ale i mladší. Dvouletých či mladších dětí ovšem v posledních letech ubylo. "Tato skupina dosáhla svého maxima v roce 2017/2018, kdy 45.471 dětí této věkové skupiny představovalo již 12,5 procenta z celkového počtu dětí v mateřských školách,“ uvedlo ministerstvo ve své výroční zprávě, kterou má ČTK k dispozici. V uplynulém školním roce podle ní klesl počet dětí mladších tří let ve školkách na 34.586, tedy asi na 9,7 procenta. Zastoupení starších dětí se naopak zvýšilo.

Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání od roku 2017 povinné. Jejich podíl přesto do roku 2019/2020 klesal, loni se však mírně zvedl. Tvořily přitom zhruba 30 procent dětí ve školkách. Zároveň se zvýšil i počet dětí, které se vzdělávaly individuálně mimo školky. Bylo jich 2400, což bylo proti předchozímu roku o 231 víc.

Počet zamítnutých žádostí o přijetí do školky za poslední čtyři roky vzrostl o přibližně pětinu na loňských 38.953. Ministerstvo ve výroční zprávě upozornilo, že se nejedná o počet nepřijatých dětí. Rodiče mohou podat přihlášky do různých školek, z nichž některá třeba dítě přijme, jiná odmítne. Česká školní inspekce koncem loňského roku uvedla, že zamítnutí se týká hlavně dětí mladších tří let. Zájem o jejich docházku do školky podle ní spíše stoupá, na rozdíl od starších tří let je ale mateřinky přijímat nemusí.

Rok Počet dětí v MŠ Počet MŠ 2020/2021 357.598 5317 2019/2020 364.909 5304 2018/2019 363.776 5287 2017/2018 362.756 5269 2016/2017 362.653 5209 2015/2016 367.361 5209 2014/2015 367.603 5158 2013/2014 363.568 5085 2012/2013 354.340 5011 2011/2012 342.521 4931 2010/2011 328.612 4880 2009/2010 314.008 4826 2008/2009 301.620 4809 2007/2008 291.194 4808 2006/2007 285.419 4815 2005/2006 282.183 4834

Zdroj: ministerstvo školství