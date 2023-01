Počet dětí, které v USA náhodně snědí marihuanové pochutiny, prudce roste

Ilustrační foto - Zákazníci v obchodě v New Yorku, který jako první ve městě začal legálně prodávat marihuanu pro rekreační účely, 29. prosince 2022.

Ilustrační foto - Zákazníci v obchodě v New Yorku, který jako první ve městě začal legálně prodávat marihuanu pro rekreační účely, 29. prosince 2022. ČTK/AP/Stefan Jeremiah

New York - V posledních letech ve Spojených státech stoupl počet malých dětí, které doma omylem zkonzumovaly nějaký druh jídla s marihuanou. Tento nárůst je úměrný tomu, jak stoupá počet amerických států, které legalizovaly užívání marihuany pro léčebné nebo rekreační účely, napsal zpravodajský server Fox News.

Podle nové studie, kterou zveřejnil časopis Pediatrics, během posledních pěti let neustále stoupá počet případů, kdy se děti dostanou do kontaktu s jedlým konopím. Autoři studie zjistili, že v letech 2017 až 2021 bylo potvrzeno více než 7000 případů požití marihuany dětmi mladšími šesti let.

Zatímco v roce 2017 se jednalo jen o 207 nahlášených případů, v roce 2021 už jich bylo 3054, což je nárůst o 1375 procent. Více než polovině dětí, které snědly marihuanovou pochutinu, byly jen dva nebo tři roky.

"V posledních několika letech se užívání konopí v celých Spojených státech stále více legalizuje," uvedla spoluautorka studie doktorka Marit S. Tweetová. V roce 2017 legalizovalo marihuanu pro léčebné účely 30 států spolu s hlavním městem Washingtonem. Osm států a Washington D.C. navíc umožnilo dospělým užívat marihuanu rekreačně.

Do května 2022 toto číslo stouplo na 39 států plus Washington D.C. v případě léčebného užívání marihuany a na 18 států plus Washington D.C., které povolují rekreační užívání marihuany.

Mnoho výrobků obsahujících aktivní látku konopí THC "připomíná pochoutky, které by si dítě mohlo snadno splést se sladkostmi nebo malou svačinkou", včetně žvýkaček, bonbónů a sušenek, uvedla Tweetová.

Vliv marihuanových poživatin na děti může být podstatně vyšší než na dospělé jednak kvůli tomu, že jsou menší, a také proto, že dítě může nevědomky sníst větší než doporučenou dávku. "Například jedna čokoládová tyčinka může obsahovat více porcí, z nichž každá obsahuje deset miligramů THC. Dítě ale neví, že si má vzít jen jeden dílek," uvedla studie.

Rodiče by podle Tweetové měli být opatrnější a úřady by měly přijmout další zákony, které zajistí, aby nebyly marihuanové poživatiny pro děti tak lákavé a dostupné.

"Když jsou (marihuanové poživatiny) ve formě bonbónů nebo sušenek, lidé o nich nepřemýšlejí stejně jako například o pracích kapslích nebo jiných prostředcích pro domácnost, ke kterým by se dítě mohlo dostat," řekla Tweetová. "Ale měli by je začít vnímat jako léky, uchovávat tyto poživatiny v nádobách, které děti nejsou schopné otevřít, a mimo dosah dětí i domácích mazlíčků," dodala.