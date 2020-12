Počet Čechů sledujících TV v mobilu se letos zdvojnásobil

Praha - Počet Čechů sledujících televizní pořady se proti loňsku zdvojnásobil a pohybuje se okolo šesti procent. Doba strávená zhlédnutím videí na mobilu je výrazně kratší než u televizní obrazovky a sledované snímky mají délku jen v řádu minut. Vyplývá to ze statistik tuzemského operátora Telly.

Typický dotykový mobil má velikost displeje pět až 6,5 palce a ty úplně největší mají displej o velikosti 7,3 palce. I tak je zobrazovací plocha podle Telly desetkrát menší než u 75palcové televize.

Podle analytické firmy Nielsen začala éra sledování televize a filmů na displejích mobilů v roce 2011 a meziročně neustále roste. Podle průzkumu z roku 2018 jenom ve Spojených státech 30 milionů populace pravidelně konzumuje video obsah na svém mobilním zařízení.

"Proti loňsku se počet lidí sledujících pořady na mobilním telefonu zdvojnásobil. Podle našich statistik připadá na jednoho uživatele s iOS pět lidí s nainstalovaným systémem Android," uvedl ředitel Telly Vladimír Rusnák.

Televize v mobilech a tabletech je podle ředitelky distribuční firmy Axocom Eriky Luzsiczy zatím spíše doplňková služba, která je sice pomalu na vzestupu, ale zatím tvoří spíše marginální podíl na celkové sledovanosti. Limitem je především komfort a také spotřeba dat. Nejsledovanější jsou seriály, ale v průměru jde jen o dílčí části.

"Z celkové sledovanosti televize patří mobilním zařízením zhruba nižší jednotky procent. Letos odhadujeme růst sledovanosti jen do deseti procent. A to zejména z toho důvodu, že většina lidí trávila čas doma, takže převládala v používání spíše klasická televize, případně počítače," podotkla Luzsicza.

Mobilní telefony se nepoužívají jenom pro konzumaci videa, své uplatnění mají i během profesionální výroby televizních pořadů. Německá stanice Sky Sport na začátku prosince uskutečnila první sportovní přenos s využitím telefonu Samsung Galaxy S20 a internetovým připojení prostřednictvím rychlé 5G sítě. Dvanáct telefonů televizním divákům přenášelo házenkářský zápas mezi prvoligovými týmy Flensburg-H. a Göppingen.

Internet v mobilním telefonu podle letošních údajů Českého statistického úřadu v případě věkové skupiny 16 až 24 let využívá asi 97 procent mladých lidí. V domácnostech je vybavenost dotykovým mobilem 79procentní, což za osm let znamená více než čtyřnásobný nárůst. Neznamená to však, že by se lidé dívali na televizní pořady jen v mobilu, většina televizních operátorů umožňuje souběžně přehrávat pořady na více zařízeních, většinou na čtyřech nebo pěti.