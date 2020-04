Počet bobřích teritorií na Šumavě stoupá

Vimperk (Prachaticko) - Počet teritorií, kde na Šumavě žijí bobři, roste. Podle aktuálního monitoringu jde o 83 lokalit. Před pěti lety byl počet bobřích teriitorií na území šumavského národního parku poloviční. Neznamená to však, že by se stejným způsobem zvýšil i počet bobrů evropských. ČTK to řekl Jan Mokrý ze správy šumavského národního parku.

Při monitoringu před pěti lety vycházelo v průměru na jedno teritorium přibližně pět bobrů. Nyní bude zřejmě číslo nižší. "Je to hlavně kvůli tomu, že se zvýšila konkurence mezi bobry," uvedl Mokrý. V jednom teritoriu se nyní pravděpodobně těžko uživí takový počet těchto hlodavců. "Výskyt se liší. V každém teritoriu jich může žít rozdílný počet," uvedl Mokrý.

Bobr evropský se momentálně nejvíce vyskytuje v okolí lipenské přehrady nebo Strážného. Jsou to oblasti s nižší nadmořskou výškou. Mokrý však uvedl, že kvůli velké konkurenci mezi bobry se zvířata posunula i do polohy kolem 1000 metrů nad mořem. Zřejmě tak jsou třeba v okolí Březníku u Modravy na Klatovsku. "Ale populace tam bude výrazně slabší, jelikož podmínky pro přežití jsou tam náročnější," uvedl Mokrý.

Bobr je býložravec a přes léto se živí většinou rostlinami na loukách nebo ve vodě. Ale v chladnějších měsících výrazně více konzumuje stromy. Preferuje hlavně vrby, olše a osiky. A těchto druhů je vyšších polohách méně, proto tam populace bobra není tak početná.

Bobr evropský je rozšířený na severní polokouli na říčních a lužních nivách. Do Česka se po svém přechodném vyhubení na přelomu 18. a 19. století začal vracet migrací z Rakouska ve druhé polovině osmdesátých let 20. století.