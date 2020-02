Počet běženců, kteří nelegálně přešli hranici z ČR do SRN, stoupl

Berlín - Počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, se loni opět o něco zvýšil. Vyplývá to ze statistiky, kterou ČTK poskytlo německé ministerstvo vnitra. Zatímco mezi lednem a listopadem 2018 spolková republika na svém území zachytila 3931 migrantů, kteří do země nelegálně vstoupili z Česka, loni jich za stejné období bylo 3979. Více jich do Německa přišlo už jen z Rakouska. V případě Rakouska ale stejně jako u většiny ostatních sousedních zemí loni počet nelegálních překročení hranic klesl.

Celkem loni Německo za prvních 11 měsíců registrovalo 36.654 nelegálních přechodů hranic migranty, zatímco o rok dříve jich bylo ještě 38.580. To odpovídá meziročnímu poklesu zhruba pět procent.

Vedle Česka čísla stoupla ze sousedních zemí Německa už jen u Lucemburska (z 251 na 422) a Nizozemska (ze 1340 na 1602). U zbylých šesti států šla čísla dolů.

Týká se to i Rakouska, které ovšem s 9275 případy (10.319 v roce 2018) nadále žebříček jednoznačně vede. Právě na téměř 820 kilometrů dlouhou hranici s Rakouskem se nejvíce soustřeďují kontroly německé policie; je zde i trojice pevných kontrolních stanovišť. Na hranicích s žádným jiným státem je Německo, které je obklopeno státy schengenského prostoru, nemá, třebaže i na nich od listopadu kontroly zpřísnilo.

Třetí za Rakouskem a Českem byla loni - co do počtu zachycených migrantů v prvních 11 měsících roku - Francie (3092), čtvrté Švýcarsko (2523) a pátá Belgie (1835). Z Polska se do Německa pokusilo nelegálně dostat 1733 migrantů.

Relativně vysoký počet migrantů - 10.119 - se loni do listopadu německé hranice snažil nelegálně překročit na některém ze zdejších letišť, dalších 709 osob pak v přístavech.

Česká cizinecká policie na konci letošního ledna uvedla, že loni zadržela větší počet migrantů, kteří chtěli Česka využít jako tranzitní země: 266, což představuje meziroční zvýšení o 75. Cestovali převážně ze Slovenska nebo letecky ze zemí schengenského prostoru a většinou mířili do Německa.