Ilustrační foto - Na dva řidiče kamionů s migranty, které zadržela 16. února 2018 policie na Plzeňsku, a jejich spolujezdce navrhli policisté vazbu. Budou o ní 19. února 2018 rozhodovat soudy v Plzni a Tachově. Samotní migranti (na snímku) byli 18. února 2018 z Plzně přemístěni do zařízení pro uprchlíky v Bělé - Jezové.

Ilustrační foto - Na dva řidiče kamionů s migranty, které zadržela 16. února 2018 policie na Plzeňsku, a jejich spolujezdce navrhli policisté vazbu. Budou o ní 19. února 2018 rozhodovat soudy v Plzni a Tachově. Samotní migranti (na snímku) byli 18. února 2018 z Plzně přemístěni do zařízení pro uprchlíky v Bělé - Jezové. ČTK/Chaloupka Miroslav

Berlín - Počet běženců, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, se loni zvýšil. Vyplývá to alespoň ze statistiky, kterou ČTK poskytlo německé ministerstvo vnitra. Zatímco mezi lednem a listopadem 2017 spolková republika na svém území zachytila 3547 uprchlíků, kteří do země nelegálně vstoupili z Česka, loni jich za stejné období bylo už 3931. U většiny ostatních sousedních zemí přitom Německo zaznamenalo pokles.

Celkem loni Německo v prvních 11 měsících roku registrovalo 38.580 nelegálních přechodů hranic ze strany migrantů, zatímco o rok dříve jich bylo ještě 45.823. To odpovídá meziročnímu poklesu o téměř 16 procent. Na české hranici je naproti tomu patrný nárůst, a to o 10,8 procenta.