Praha - Počet osobních aut na českých silnicích se za 100 let zvýšil řádově tisíckrát. Zatímco na začátku 20. let minulého století bylo v tehdejším Československu registrováno necelých 5000 vozů, v současnosti je to 5,7 milionu. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců aut a ČTK.

Množství vozidel se za první republiky rychle zvyšovalo. V roce 1930 už v Československu jezdilo přes 100.000 aut. Na začátku 60. let minulého století to byl trojnásobek. V roce 1989 bylo v registru 3,2 milionu osobních a dodávkových vozů.

Po vzniku Československa vyráběly osobní auta tři hlavní značky - Tatra, Praga a Laurin & Klement, který se v roce 1925 spojil se Škodovými závody v Plzni. Značka Škoda působí v Česku do současnosti a je největším výrobcem na trhu. Vedle ní v tuzemsku vyrábí ještě Hyundai a kolínská TPCA.

Automobil si ve 20. a 30. letech minulého století v Československu mohli dovolit jen ti nejmajetnější. K jeho pořízení potřebovali zhruba 50násobek průměrné dělnické mzdy. V současnosti si lze nový vůz pořídit již za osm či devět platů.