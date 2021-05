Počet aut na elektřinu se za pět let ztrojnásobí, uvádí studie PwC

Praha - Počet hybridních a elektrických aut ve světě by se měl do konce roku 2026 ztrojnásobit z letošních 15 milionů na téměř 48 milionů vozů. Nejrozšířenější budou hybridní vozy, kterých se na světových silnicích bude za pět let pohybovat 30 milionů. Vyplývá to z aktuální studie poradenské firmy PwC pod názvem Strategy & Electric Vehicles Sales, kterou má ČTK k dispozici.

Nejrychleji by v příštích pěti letech měl růst segment čistě elektrických aut, kde by mohlo dojít k růstu z letošních čtyř na 14 milionů kusů. Naopak relativně nejpomaleji poroste zájem o plug-in hybridy, jejichž počet se zdvojnásobí na čtyři miliony.

Prodeje všech typů aut s elektrickým a hybridním pohonem na nejvýznamnějších trzích byly podle PwC v letošním prvním čtvrtletí proti loňsku dvojnásobné. Na deseti nejrozvinutějších evropských trzích přitom registrace elektrických a hybridních aut přesáhly třetinu všech prodejů nových vozů. "K růstu zájmu samozřejmě stále přispívají různé legislativní a vládní kroky, stejně tak jako podpůrné státní programy. Evropská unie chce podporovat především čistě elektrické vozy, například skrze návrh nové regulace, která by od roku 2025 vyřadila plug-in hybridy z kategorie udržitelných investic. Nicméně i bez ohledu na podporu pozorujeme nárůst spotřebitelské poptávky, elektrická auta se zkrátka stávají volbou pro stále větší část populace," uvedl expert PwC na automobilový průmysl Pavel Štefek.

K rozvoji elektromobility přispívá nejen stále větší dostupnost vozů, ale i zvyšující se rychlost nabíjení, stále větší dojezd a průnik elektrické technologie i mezi vozy vyšších tříd. Důkazem toho bude v letošním roce třeba první elektrický Hummer, jehož zaváděcí edice se vyprodala během pár minut, na trhu se objeví třeba i luxusní Mercedes EQS. "Na evropský trh nicméně letos zamíří nejméně dvacítka nových čistě elektrických modelů," dodal Štefek. Domácí Škoda Auto letos začala prodávat své čistě elektrické SUV Enyaq.

V České republice bylo v 1. čtvrtletí prodáno více než 5000 elektrických a hybridních aut a celkově se v tuzemsku za první tři měsíce prodalo necelých 50.000 nových osobních vozů. Mezi alternativními pohony přitom vedou hybridy. Například Toyota prodává na českém trhu více než 40 procent aut s hybridním pohonem.