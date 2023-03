Počasí v týdnu bude jako na houpačce, od nočních mrazů po 17 stupňů přes den

Praha - Počasí v tomto týdnu bude podle meteorologů jako na houpačce, od nočních mrazů až po 17 stupňů nad nulou ve dne. Po ochlazení z počátku týdne se od středy do Česka vrátí jarní teploty a místo sněžení bude pršet. Víkend ale zase přinese ochlazení a sníh. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Začátek týdne bude chladný s četnými sněhovými přeháňkami. Pocitovou teplotu bude navíc snižovat čerstvý vítr, který může lámáním větví místy způsobovat komplikace v dopravě nebo energetice," uvedl ČHMÚ na facebooku. Ústav dnes varoval, že na jihu Čech a ve východní polovině Česka bude dnes foukat vítr o rychlosti až kolem 70 kilometrů v hodině a v úterý kolem 65 kilometrů za hodinu. Na severu republiky se mohou také tvořit na horách sněhové jazyky.

Dnes byly v Česku zaznamenány na horách i přes den teploty až skoro minus devět stupňů Celsia. V dalších dnech očekávají meteorologové mráz hlavně v noci, ale na horách ještě v úterý mohou teploty opět klesnout pod nulu i ve dne. V noci na úterý bude zřejmě mezi plus jedním až minus třemi stupni a přes den většinou dva až šest stupňů nad nulou. V polohách nad 1000 metrů nadmořské výšky však může teplota spadnout až na minus čtyři stupně. V noci na úterý také mohou vznikat zmrazky nebo náledí na silnicích.

Největší mráz v dalších dnech pak bude pravděpodobně v noci na středu, kdy se mohou teploty na východě propadnout až na minus sedm stupňů. Takové počasí bude podle meteorologů ohrožovat kvetoucí stromy. Ve dne se ale potom bude již oteplovat, a to na šest až deset stupňů. V úterý budou na horách na severu a severovýchodě země četnější sněhové přeháňky, které budou až odpoledne a večer postupně ustávat. Ještě ve středu se hlavně v Čechách objeví místy slabé sněžení, které bude přes den přecházet v déšť.

Následně ve čtvrtek a pátek teploty prudce vyskočí nahoru. Ve čtvrtek bude většinou 13 až 17 stupňů, pouze na východě by mohlo být pouze 11 stupňů. V pátek pak budou teploty stejné, jen na severu a západě bude kolem 11 stupňů Celsia. I v noci na čtvrtek a pátek se teploty udrží většinou nad nulou. Obloha však bude po oba zmíněné dny zatažená a bude pršet.

Oblačno až zataženo bude i v sobotu a neděli, a navíc se kvůli ochlazení může znovu vyskytnout sněžení. V noci na sobotu bude pět až devět stupňů a přes den deset až 14, ale na západě Česka pouze devět stupňů. Na horách se v sobotu objeví sněžení. V noci na neděli bude jen jeden až šest stupňů nad nulou a ve dne pět až devět stupňů. V nižších polohách se pak vyskytnou smíšené srážky.

Ve srovnání s předchozími lety budou teploty v nejbližších čtyřech týdnech - ode dneška do 23. dubna - odpovídat podle ČHMÚ dlouhodobým průměrům pro toto období. "Relativně nejteplejší by měl být týden od 10. do 16. dubna s minimálními teplotami kolem pěti stupňů Celsia nad nulou a nejvyššími kolem 15 stupňů Celsia," uvedli meteorologové.