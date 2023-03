Počasí v týdnu bude jako na houpačce, hlásí meteorologové

Praha - Počasí v tomto týdnu bude jako na houpačce, hlásí meteorologové. Po ochlazení z počátku týdne se od středy do Česka vrátí jarní teploty, vystoupají i nad 15 stupňů Celsia. Sněhové přeháňky v polovině týdne vystřídá déšť. Víkend by měl být opět chladnější. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Počasí v tomto týdnu bude jako na houpačce. Začátek týdne bude chladný s četnými sněhovými přeháňkami. Pocitovou teplotu bude navíc snižovat čerstvý vítr, který může lámáním větví místy způsobovat komplikace v dopravě nebo energetice. Ve druhé polovině pracovního týdne se oteplí, odpolední teploty se dostanou i přes 15 stupňů Celsia, ale zároveň bude na mnoha místech pršet," uvedl ČHMÚ na facebooku. Víkendové ochlazení nebude podle meteorologů tak výrazné jako dnes.

Spolu s deštěm a sněžením se dnes mohou v Čechách ojediněle vyskytnout bouřky, uvedl ČHMÚ v týdenní předpovědi. Na severu Čech i v nižších polohách může napadnout kolem šesti centimetrů sněhu, na horách se budou místy tvořit sněhové jazyky. Teploty by dnes neměly překročit šest stupňů Celsia, na jihovýchodě devět stupňů. Vítr zejména ve východní polovině území může přechodně foukat až rychlostí kolem 70 kilometrů za hodinu, na horách až 110 km/h. Výstraha před silným větrem platí do dnešního večera.

V noci na úterý i na středu může mrznout, v úterý přes den se budou opět objevovat sněhové přeháňky a teploty podobně jako dnes nepřesáhnou šest stupňů Celsia. V úterý ráno by si lidé měli dát pozor na náledí nebo zmrazky, na horách i na sněhové jazyky. Ve středu se teploty přes den dostanou již k deseti stupňům Celsia.

Déšť nebo přeháňky meteorologové očekávají také ve čtvrtek a v pátek, ve čtvrtek ještě na severovýchodě v místech nad 1000 metrů mohou být sněhové. Teploty přes den se ve dvou dnech před víkendem dostanou až k 16 stupňům Celsia.

Srážky mají pokračovat i v sobotu a v neděli, kvůli ochlazení ve vyšších polohách opět i sněhové. Noční teploty klesnou k nule, přes den se vrátí pod deset stupňů Celsia.