Počasí v Česku bude deštivé, v druhé polovině týdne se vyjasní a oteplí

Praha - Počasí v Česku bude nadcházející dny proměnlivé, provázet ho bude zpočátku zatažená obloha a dešťové přeháňky. V polovině týdne by mohlo na horách znovu sněžit. Druhá polovina týdne slibuje slunečnější oblohu a oteplení. Nejteplejším dnem bude zřejmě sobota, kdy bude až 20 stupňů Celsia. Vyplývá to z aktuální týdenní předpovědi, kterou dnes meteorologové zveřejnili na webu. V dlouhodobém výhledu počasí očekávají, že následující čtyři týdny budou jako celek teplotně slabě podprůměrné nebo průměrné. Srážky spadlé do poloviny května zřejmě budou odpovídat hodnotám běžným pro toto období roku.

Hladiny řek, které v uplynulých hodinách stoupaly po vytrvalých deštích, se postupně vrátí k běžnému stavu. "Toky, na kterých jsou aktuálně dosaženy povodňové stupně, budou velmi mírně kolísat s převážně klesající tendencí. Opětovné výrazné vzestupy neočekáváme," uvádí předpověď.

Teploty se budou v úterý pohybovat od deseti do 14 stupňů, na jihovýchodě až do 17 stupňů, může pršet. Ve středu se ochladí, bude jen kolem deseti stupňů Celsia, a na horách se stejně jako ve čtvrtek přidají přeháňky sněhové. V noci mohou při zmenšené oblačnosti teploty klesnout až dva stupně pod bod mrazu.

Od pátku se začne obloha vyjasňovat a teploty postupně porostou. Sobota pak slibuje jasno až polojasno s teplotami 16 až 20 stupňů. V neděli se má začít ochlazovat a obloha se zatáhne, může pršet, ojediněle se objeví bouřky.

Ve výhledu počasí pro příští čtyři týdny meteorologové očekávají, že po chladném začátku dubna budou tento týden teploty průměrné. Na konci dubna se budou maxima pohybovat kolem 16 stupňů Celsia, ohledně začátku května je zatím prognóza nejistá. "Je větší pravděpodobnost, že bude podprůměrný než nadprůměrný," uvedli dnes meteorologové. Období od 17. dubna do poloviny května předpokládají jako celek teplotně slabě podprůměrné nebo průměrné. Po extrémních srážkách v minulém týdnu budou i nadcházející dny deštivé, i když už ne tolik. Z pohledu srážek příští čtyři týdny zřejmě nevybočí z průměru.