Praha - Počasí se přes noc uklidnilo, po několika dnech sněhové kalamity je od rána opět průjezdná silnice I/25 na Boží Dar a do Německa. Otevřené jsou už i další silnice v okolí, silničáři chtějí dopoledne obnovit i provoz na Klínovec. Několik silnic zůstává kvůli sněhu uzavřeno ještě v Pardubickém a Ústeckém kraji. Na horách se mohou kvůli větru tvořit sněhové jazyky.

Silnice na Boží Dar, která patří k hlavním tahům do Německa, byla otevřena dnes okolo 7:30. Dosud tam byl provoz jen pro zásobování a pro místní, kteří mohli několikrát za den jet za pluhem silničářů. "Nyní pracujeme na silnici na Klínovec a předpokládám, že ještě ráno se nám ji podaří otevřít. Otevřené jsou už i další silnice v okolí, které byly zatím uzavřené," řekl ČTK vedoucí zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka.

V Ústeckém kraji jsou kvůli zasypání sněhem nesjízdné čtyři silnice. Na Mostecku je to komunikace z Malého Háje do Mostu, na Chomutovsku z obce Výsluní do Rusové a jedna silnice v Hoře Svatého Šebestiána a jedna na Teplicku. Kromě těchto čtyř úseků jsou silnice v regionu sjízdné, v Krušných horách s opatrností.

V Pardubickém kraji je kvůli pádu stromů na vozovku neprůjezdná komunikace I/11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku. Silničáři také uzavřeli na Orlickoústecku úseky silnic mezi Strážným a Cotkytlí, Cotkytlí a Štíty a Anenskou Studánkou a Helvíkovem. Neprůjezdná je i po srážce dvou nákladních aut a osobního vozu je silnice I/35 u odbočky na Opatovec na Svitavsku. Doprava je odkloněna v obou směrech přes Svitavy. Ve výše položených oblastech leží na vozovkách sníh, často se tvoří sněhové jazyky nebo náledí. Řidiči by měli být opatrní zvláště v okolí Hlinska, Lanškrounu, Litomyšle, Svitav, Ústí nad Orlicí, Poličky, Žamberku a v Železných horách.

V Krkonoších a Orlických horách ležel ráno místy na vozovkách rozbředlý sníh nebo na nich byla ujetá vrstva sněhu. V okolí Šerlichu v Orlických horách se vlivem silného větru tvořily sněhové jazyky. Silničáři na ně upozorňují i na Šumavě a v dalších oblastech hor v Česku. U Štítů na Šumpersku byl v noci kvůli závějím a silnému větru uzavřen zhruba šestikilometrový úsek silnice číslo 368 ve směru na obec Cotkytle.

Na Vysočině se nad ránem podařilo zprůjezdnit silnici I/38 u Stonařova, která byla kvůli ledovce a závějím neprůjezdná od úterního poledne. Silničáři měli v noci v terénu přes 200 vozidel. Díky mírnějšímu větru ubylo sněhových jazyků, zůstávají především na Žďársku, kde leží nejvíc sněhu.

V Libereckém kraji silničáři nedoporučuji řidičům nákladních aut, aby jezdili po silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku. Kopec je pro ně obtížně sjízdný a raději by měli využívat silnici I/13 přes Frýdlant.

Karlovarský kraj

Silnice I/25 na Boží Dar a do Německa je po několika dnech sněhové kalamity opět průjezdná. Silničáři se nyní zaměří na obnovení provozu na silnici z Božího Daru na Neklid a Klínovec, řekl ČTK vedoucí zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka.

Silnice na Boží Dar, která patří k hlavním tahům do Německa, byla otevřena dnes okolo 7:30. Dosud tam byl provoz jen pro zásobování a pro místní, kteří mohli několikrát za den jet za pluhem silničářů.

"Nyní pracujeme na silnici na Klínovec a předpokládám, že ještě ráno se nám ji podaří otevřít. Otevřené jsou už i další silnice v okolí, které byly zatím uzavřené," uvedl Bulka.

V úterý silničáři zprůjezdnili i část silnice z Božího Daru směrem na Ryžovnu až k Myslivnám. "Je tam vodárna a vypadávala tam elektřina. Bylo nutné tam dopravit agregát, jinak by Boží Dar byl bez vody," řekl Bulka.

Dnes ráno byl také po odstranění popadaných stromů obnoven provoz na železniční trati č. 142 Karlovy Vary - Nejdek - Potůčky, sdělila ČTK mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Boží Dar vyhlásil kalamitní stav. Do města stále mohou vjíždět jen místní a lidé, kteří mají ubytování s vyhrazeným parkováním. Od pondělí silničáři kvůli sněhu a silnému větru uzavřeli úplně silnici I/25 na Boží Dar. V okolí byly uzavřeny kvůli spadlým stromům i silnice od abertamské křižovatky směrem na Plešivec a další. Uzavření silnic způsobilo problémy místním, kteří se nedostali do práce, a lidé, kteří pracují v Božím Daru, se do zaměstnání také nedostali. Výpadky měli i dva ze tří mobilních operátorů.

Po oteplení jsou silnice v Karlovarském kraji sjízdné a jen ve vyšších polohách mohou na silnicích zůstávat zbytky sněhu.

Královéhradecký kraj

Silnice byly ráno sjízdné většinou se zvýšenou opatrností. V Krkonoších a Orlických horách ležel místy na vozovkách rozbředlý sníh nebo na nich byla ujetá vrstva sněhu. V okolí Šerlichu v Orlických horách se vlivem silného větru tvořily sněhové jazyky. Dálnice byly sjízdné bez omezení. Vyplynulo to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Ráno bylo v Královéhradeckém kraji většinou zataženo, mrholilo a teploty se pohybovaly od nuly do tří stupňů Celsia. Meteorologové na dnešek předpovídají zataženo až oblačno, místy déšť, v polohách nad 800 metrů déšť se sněhem nebo sněžení. Dopoledne budou srážky ustávat a večer by se oblačnost měla protrhávat. Dnešní teplotní maxima se budou pohybovat mezi třemi až šesti stupni Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem jednoho stupně nad nulou. I dnes by mělo foukat, na horách bude vítr dosahovat rychlosti okolo 70 kilometrů v hodině, k večeru má slábnout.

Liberecký kraj

Sníh je dnes hlavně na vozovkách v horských oblastech. Zvýšenou opatrnost přesto doporučují cestáři nadále v celém kraji. Oteplilo se a teploty byly ráno mezi čtyřmi a minus jedním stupněm Celsia, vyplývá z údajů od silničářů a meteorologů.

Silničáři nedoporučuji řidičům nákladních aut, aby jezdili po silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku. Kopec je pro ně obtížně sjízdný a raději by měli využívat silnici I/13 přes Frýdlant.

Problémy dnes mohou mít řidiči, stejně jako v pondělí, na úsecích v horách udržovaných posypem. V důsledku oblevy může vrstva sněhu, jež má někde i 40 až 50 centimetrů, měknout.

Podle předpovědi dnes bude asi zataženo až oblačno s ojedinělým mrholením nebo slabým deštěm. Sněhové srážky budou jen v polohách nad 800 metrů nad mořem. Přes den by mělo být až šest stupňů, denní maxima na horách budou mezi dvěma a minus jedním stupněm Celsia.

Moravskoslezský kraj

Zvláště na Bruntálsku musí být dnes řidiči v Moravskoslezském kraji opatrní, na cestách se tam totiž mohou tvořit sněhové jazyky. Na silnicích mohou stále ležet i zbytky rozbředlého sněhu. Opatrnost je nutná také na silnici I/58 u Frenštátu pod Radhoštěm, kde je vrstva sněhu. Zajetá vrstva sněhu zůstává i na některých silnicích nižších tříd na Opavsku. Většina cest už je v kraji ale holá a mokrá. Vyplývá to z informací silničářů.

Dnes bude na většině území kraje zřejmě pršet. Ve vyšších polohách může padat déšť se sněhem nebo sněžit. Přes den by mohlo být až šest stupňů Celsia, na horách ale teplota stále může klesnout pod bod mrazu.

Olomoucký kraj

Na rozbředlý sníh i sněhové jazyky si dnes ráno musí dát pozor řidiči ve vyšších polohách Olomouckého kraje, kde jsou silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností. U Štítů na Šumpersku byl v noci kvůli závějím a silnému větru uzavřen zhruba šestikilometrový úsek silnice číslo 368 ve směru na obec Cotkytle. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Sněhové jazyky se kvůli silnému větru tvoří ve vyšších polohách Jesenicka, Šumperska a Olomoucka. Hlavní silniční tahy tam pokrývá rozbředlý sníh, méně důležité cesty vrstva ujetého sněhu s posypem. V nižších polohách kraje jsou silnice po chemickém posypu zpravidla holé a mokré.

V Olomouckém kraji ráno stále pršelo a sněžilo, což snižovalo dohlednost. V horských oblastech foukal silný vítr.

Pardubický kraj

Kvůli počasí je dnes uzavřeno několik silnic. Komunikace I/11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku je neprůjezdná po pádu stromů na vozovku. Silničáři také uzavřeli na Orlickoústecku úseky silnic mezi Strážným a Cotkytlí, Cotkytlí a Štíty a Anenskou Studánkou a Helvíkovem.

Po srážce dvou nákladních aut a osobního vozu je neprůjezdná silnice I/35 u odbočky na Opatovec na Svitavsku. Doprava je odkloněna v obou směrech přes Svitavy.

Ve výše položených oblastech leží na vozovkách sníh, často se tvoří sněhové jazyky nebo náledí. Řidiči by měli být opatrní zvláště v okolí Hlinska, Lanškrounu, Litomyšle, Svitav, Ústí nad Orlicí, Poličky, Žamberku a v Železných horách.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo se silným až nárazovým větrem. Místy pršelo nebo byly dešťové přeháňky. Teploty se pohybovaly od nuly do plus pěti stupňů.

Plzeňský kraj

Silnice jsou se zvýšenou opatrností sjízdné. Řidiči by si ale měli dát pozor na déšť a sníh, silný vítr a na Šumavě i na sněhové jazyky, které se mohou na otevřených úsecích silnicích tvořit, uvedlo dnes ráno Ředitelství silnic a dálnic.

Silný jihozápadní vítr je například na Plzeňsku nebo na Klatovsku. Na Tachovsku a jižním Plzeňsku místy mrholí.

Silnice v kraji jsou většinou holé a mokré. Ve vyšších polohách Šumavy, kde nemohou silničáři kvůli ochraně přírody používat sůl, je na silnicích ujetá vrstva sněhu krytá drtí.

Ústecký kraj

Kvůli zasypání sněhem jsou nesjízdné čtyři silnice. Na Mostecku je to komunikace z Malého Háje do Mostu, na Chomutovsku z obce Výsluní do Rusové a jedna silnice v Hoře Svatého Šebestiána a jedna na Teplicku. Silnice v Krušných horách jsou sjízdné s opatrností. Vyplývá to z dat Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Podle dispečerky Správy a údržby silnic Ústeckého kraje se počasí v kraji přes noc uklidnilo. Kromě čtyř úseků jsou silnice v regionu sjízdné.

Předpověď na den hlásí oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť, v severovýchodní polovině území zpočátku místy déšť, v polohách nad 800 metrů déšť se sněhem nebo sněžení. Odpoledne a večer má být místy polojasno. Nejvyšší teploty budou tři až sedm stupňů, v 1000 metrech na horách kolem nuly. Západní až jihozápadní vítr dosáhne rychlosti v nárazech až 55 km/h, na horách kolem 70 km/h. Odpoledne a večer bude zvolna slábnout.

Kraj Vysočina

Hlavní tahy na Vysočině včetně dálnice D1 jsou dnes po chemickém ošetření mokré. Na vedlejších silnicích leží ujetý a zledovatělý sníh krytý posypem. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Nad ránem se podařilo zprůjezdnit silnici I/38 u Stonařova, která byla kvůli ledovce a závějím neprůjezdná od úterního poledne. Silničáři měli v noci v terénu přes 200 vozidel. Díky mírnějšímu větru ubylo sněhových jazyků, zůstávají především na Žďársku, kde leží nejvíc sněhu.

"Oteplilo se, k ránu začalo pršet a zmírnil se vítr, takže už se sníh tolik nezvedá a silnice se tolik nezatahují," řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina Aleš Hubený. Na odstraňování sněhu byly v noci na Žďársku nasazeny dva traktorbagry a fréza. "Na Žďársku jsou místy až třímetrové bariéry. Zatímco na Jihlavsku prší, tam i dnes v noci chumelilo, vyšší nadmořská výška je znát, sníh tam neodtává," uvedl Hubený.

Silnice I/38 na Jihlavsku, kterou v úterý uzavřela ledovka a nehody, byla dnes časně ráno zprůjezdněna. Oznámila to na twitteru policie. Uzavřena byla silnice zhruba od úterního poledne. Na několikakilometrovém úseku I/38 z Jihlavy na Znojmo u Dlouhé Brtnice byla ledovka. Průjezdu bránily kamiony a podle mluvčí policie Dany Čírtkové se tam staly dvě dopravní nehody. Při jedné z nich se zranili tři lidé.

Na hlavním tahu z Jihlavy na Znojmo už v úterý ráno narazilo osobní auto do závějí, které byly ve směru na Znojmo podle Čírtkové vyšší než osobní vůz. Po poledni se tam střetlo auto zimní údržby s osobním autem a později čelně dvě osobní auta, v nichž se zranili tři lidé. Silnici se podařilo nakrátko zprůjezdnit okolo 15:00, ale po zhoršení počasí pak byla opět uzavřena.

V noci se teploty na Vysočině pohybovaly od minus jednoho do dvou stupňů Celsia. Nejvyšší odpolední teploty se podle meteorologů dostanou až k pěti stupňům Celsia. Bude oblačno s dešťovými nebo sněhovými přeháňkami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat a bude slábnout i vítr, který může mít v nárazech rychlost okolo 50 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Silnice jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. V nižších polohách jsou po chemickém ošetření holé a mokré, na Vsetínsku na nich místy leží zbytky rozbředlého sněhu. Vozovky ve vyšších polohách pokrývá většinou uježděná vrstva sněhu krytá posypem, mohou navíc namrzat. V horských oblastech Uherskohradišťska je na silnicích také riziko vzniku sněhových jazyků. Dohlednost v regionu snižují dešťové přeháňky, na Vsetínsku i mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Kvůli vyšetřování a odstraňování následků nehody dodávky a osobního auta byl ráno uzavřen jeden jízdní pruh na silnici mezi Třeběticemi a Holešovem na Kroměřížsku. Omezení by mělo skončit zhruba v 08:00.

V kraji bylo ráno převážně zataženo, na Uherskohradišťsku oblačno. Teplota se pohybovala od minus jednoho do plus pěti stupňů. Odpolední maxima podle předpovědi stoupnou k šesti stupňům. Přes den bude asi zataženo, na většině území kraje se vyskytne občasný déšť nebo déšť se sněhem, v polohách nad 600 až 700 metrů nad mořem sníh. Během dopoledne očekávají meteorologové postupně od jihozápadu ustávání srážek, večer i částečné ubývání oblačnosti. Vát bude mírný západní vítr. Během dne zvolna zeslábne a později odpoledne a večer se změní na jihozápadní až jižní.