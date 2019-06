Počasí překonalo v Plzeňském kraji rekordy na všech stanicích

Praha - Tropické počasí překonalo v Plzeňském kraji dosavadní teplotní rekordy pro dnešní den na všech stanicích. Tropické hodnoty nad 30 stupňů zaznamenali meteorologové i na horách. Nejtepleji bylo v Plzni - Bolevci, kde se odpoledne teploměr vyšplhal až na 37,9 stupně. V Karlovarském kraji měl dnes nejvyšší teplotu Cheb, a to 35,7 stupně. Není vyloučeno, že na některých stanicích může ještě teplota o desetiny stupně vzrůst, řekla dnes ČTK Marta Suchá z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Stanice v Bolevci dnes svůj dosavadní rekord pro dnešní den překonala o 4,5 stupně. Stanice v Chebu měla dosavadní rekord 32 stupňů. Tropické počasí panovalo v regionu už od dopoledne. Stanice v Bolevci zaznamenala už v 10:00 teplotu 29,2 stupně, v poledne už 33,9 stupně.

Většina dosavadních rekordů pro dnešek byla na západě Čech z roku 1994. Dnes počasí překonalo i regionální teplotní rekordy pro Plzeňský i Karlovarský kraj. V Plzeňském kraji bylo dosud 26. června nejtepleji v roce 1994 v Klatovech, kdy tam přístroje ukázaly 33,7 stupně. Dnes teploměr v Klatovech vyšplhal na 34 stupňů. Rekord pro Karlovarský kraj byl pro dnešek 32,2 stupně, rovněž z roku 1994, a pocházel z Františkových Lázní.

Kromě Bolevce dnes meteorologové zaznamenali vysoké teploty také například ve Stříbře (36,6 stupně) nebo v Plzni - Mikulce (36,3 stupně). nad 30 stupňů se vyšplhala i teplota na Šumavě - na Hojsově Stráži naměřily přístroje 31,8 stupně.

Kromě tropického dne má za sebou region i tropickou noc, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. V Plzeňském kraji takovou noc zaznamenala stanice Přimda ve vyšší nadmořské výšce v Českém lese, kde bylo v noci 20,5 stupně. V Karlovarském kraji zaznamenala rovněž výše položená Dyleň noční teplotu 22,9 stupně. V dalších dnech čekají podle Suché region ještě teplejší noci.

V celém Česku bude nad 31 stupňů, v Čechách až 37 stupňů

V celém Česku dnes teploty zřejmě vystoupají nad 31 stupňů Celsia, a na většině území Čech dokonce až na 37 stupňů. Menší horko bude hlavně na pomezí Čech a Moravy. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Horko podle ní potrvá až do pozdního večera.

Pro celou zemi vyhlásil ústav výstrahu do 21:00. Teploty 33 až 37 stupňů předpovídají meteorologové pro většinu západní poloviny ČR - Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj, většinu Libereckého kraje, západní část Královéhradeckého a Pardubického kraje a severozápadní cíp Vysočiny.

O něco nižší vedra, až 34 stupňů, očekává ČHMÚ na většině území Moravy a Slezska - v celém Jihomoravském a Zlínském kraji a většině Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Nejmenší vedra, ačkoli stále přesáhnou 31 stupňů, budou podle meteorologů na většině území Vysočiny, východních částech Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje, v severní části Olomouckého kraje a také v některých oblastech Moravskoslezského kraje.

Lidé by podle ČHMÚ měli ve vedrech pamatovat na dodržování pitného režimu. Pít by měli hlavně neslazené nealkoholické nápoje. Také by lidé raději měli omezit fyzickou zátěž a nepobývat odpoledne na přímém slunci. Pozor by lidé měli dávat na malé děti, seniory či nemocné a děti či zvířata nenechávat v zaparkovaných autech.