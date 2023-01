Počasí přeje zasněžování, skiareály chystají rozšíření či obnovení provozu

Praha - Podmínky pro lyžování v Česku se s návratem chladného počasí zlepšily. Skiareály opět spustily zasněžování a chystají se na obnovení svého provozu nebo jeho rozšíření. Do hor mohou vyrazit i běžkaři, nicméně možnosti mají stále omezené a někde jsou trasy kvůli svému povrchu vhodnější spíš na starší lyže. Podle předpovědi by se ale podmínky mohly dál zlepšovat. O víkendu má na většině Česka občas sněžit, na horách i vydatněji a v noci má i v dalších dnech mrznout.

V Krkonoších vzhledem k vhodnému počasí rozšíří od soboty provoz SkiResort Černá hora - Pec. Dosněžují i areály ve Velké Úpě nebo Špindlerově Mlýnu. "V příštích dnech má sněžit, takže teprve uvidíme, jestli třeba v neděli rozšíříme nabídku," řekl ČTK Adam Svačina ze špindlerovského areálu. Naproti tomu v Rokytnici nad Jizerou jezdí jen lanovka na Lysou horu pro pěší turisty či běžkaře a v Harrachově se bude lyžovat nadále jen na jedné sjezdovce.

Sněžná děla spustily i velké orlickohorské areály v Říčkách a Deštném, kde s rozšířením nabídky sjezdovek počítají od příštího týdne. V Jizerských horách o víkendu rozšíří provoz Tanvaldský Špičák, který byl zatím jediným tamním střediskem v provozu. Lyžovat se nyní bude dát také ve skiareálu Severák. Zasněžuje i liberecký skiareál na Ještědu, kde ve středu připadlo 15 centimetrů sněhu. Středisko obnoví provoz pátečním večerním lyžováním a od soboty budou mít lyžaři k dispozici páteřní sjezdovku Nová skalka a červenou Liberecká.

Po oblevě o víkendu znovu přivítají lyžaře také skiareály Klíny na Mostecku a Telnice na Ústecku. V Krušných horách se rozšíří možnosti lyžování díky otevření skiareálů na Klínovci a Bublavě. Vleky spustí o víkendu. Lyžování na Božím Daru a v Potůčkách zůstává zachováno. O víkendu by podle zjištění ČTK měly být opět upravené a sjízdné i tamní běžecké stopy. Společnost První Krušnohorská je naposledy upravovala před Vánocemi. Od té doby ale nebyl sníh.

V Pardubickém kraji je nejvíce sjezdových tratí k dispozici ve středisku v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem. Na Bukové hoře nebo v Hlinsku je v provozu po jedné sjezdovce.

Ze šumavských středisek bude možné vedle Lipna nad Vltavou nebo Kvildy opět lyžovat na Zadově a Hochfichtu. Železnorudský Špičák otevře v sobotu aspoň jednu sjezdovku. Běžecké stopy na Šumavě mají málo sněhu, proto je nelze zatím upravit, a lyžovat se nedá na běžkách ani v sousedním Bavorsku.

Na Vysočině se v týdnu lyžovalo jen na Šacberku a ve vyhrazených hodinách v Novém Jimramově. Od pátku to bude možné i na Čeřínku a od soboty na Harusově a Fajtově kopci. Běžkaři mohou pořád využívat skoro 600 metrů dlouhý okruh s technickým sněhem v jihlavském areálu Český mlýn. Na stadion v novoměstské Vysočina Areně je teď zakázaný vstup kvůli zasněžování.

V Jeseníkách chce v pátek obnovit provoz pro veřejnost po téměř třech týdnech Červenohorské sedlo. Od sobotu by se pak měla opět rozjet lanovka Karlov ski express a vleky na Roháči. Lanovky na Ramzové, v Koutech, Branné nebo jedna sjezdovka v Kopřivné jsou v provozu. Do hor mohou po pauze i běžkaři. Trasa je projetá strojově z Petrovky přes Švýcárnu, Praděd na Ovčárnu. Jezdit se dá také z Červenohorského sedla směrem na Červenou horu.

V Beskydech mohou lyžaři vyrazit do areálů Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích nebo U Sachovy studánky v Horní Bečvě. Opětovné otevření připravuje Kohútka u Nového Hrozenkova, která je kvůli oteplení uzavřená od začátku ledna. Provozovatelé areálu na Bílé, kde se v omezeném režimu stále lyžuje, doufají, že mráz pomůže zlepšit podmínky na svazích. SkiPark Gruň ve Starých Hamrech by chtěl o víkendu spustit lyžování aspoň na jedné sjezdovce. Definitivně to ale potvrdí až v pátek.

V níže položených místech se lyžuje například v Olešnici na Blanensku, Hodoníně u Kunštátu nebo v Němčičkách na Břeclavsku, kde mají na svahu položený umělý povrch, který umožňuje lyžování i za nepříznivého počasí. Ve středních Čechách by se od soboty mohly zprovoznit celé areály v Kvasejovicích na Příbramsku a na Šibeničním vrchu u Prahy, kde kvůli oblevě fungovaly jen zčásti.