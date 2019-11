Počasí posunulo zahájení zimní sezony v Jeseníkách asi o 14 dní

Olomouc - Zhruba o dva týdny se letos posune kvůli teplému listopadovému počasí zahájení lyžařské sezony v Jeseníkách. Areál v Branné na Šumpersku, který prvenství ve spuštění vleků drží každoročně, otevíral sezonu v předchozích letech obvykle na konci listopadu nebo začátkem prosince. Letos mu poměrně vysoké teploty nedovolily ještě ani jednou spustit sněžná děla. Podle meteorologů by se však mělo ochladit již v pátek večer, kdy by mohlo v Olomouckém kraji od 800 metrů nadmořské výšky již také sněžit.

Loni se v Branné poprvé rozjely vleky 30. listopadu. O rok dříve se zde začalo lyžovat 1. prosince, lyžařská střediska však v té době začala zasněžovat již v polovině listopadu. Před třemi lety se v Branné začalo jezdit už 17. listopadu. "Jednou za čas taková dlouhá teplá fronta přijde, kdy se celý listopad drží v plusových teplotách, a nedochází tak k ranním mrazíkům, které v listopadu využíváme. Nyní je to jeden z těchto roků, bývá to tak každý pátý, šestý rok. Počítám, že se sezona posune zhruba o 14 dní," řekl dnes ČTK provozovatel Rostislav Procházka.

Také podle provozního hotelu a restaurace Praděd umístěného na vysílači nejvyšší hory Jeseníků se podobný poměrně teplý listopad objevil za posledních deset let zhruba jednou nebo dvakrát. "Jsem na Pradědu deset let a pokaždé zima začíná různě. Tento rok je to hodně teplé i u nás na Pradědu. Podle našich zkušeností však zima přijde každým dnem, teploty padají v noci už pod bod mrazu," řekl ČTK Tomáš Hrazdil. Počasí přitom sleduje bedlivě, jakmile napadne sníh, hosté se dostanou na vysílač již pouze pěšky, na lyžích či skútry. Cesta se udržuje rolbami.

Podle meteorologů by se mrazivé teploty měly objevit již od pátečního večera. "V pátek odpoledne by měla od severozápadu přecházet studená fronta, po které se ochladí. V pátek večer by již mělo docházet k poklesu teplot, od 800 metrů nad mořem by již mohlo sněžit. Ochlazení a sněhové srážky se očekávají i v dalších dnech, minimálně do úterka příštího týdne," řekl dnes ČTK Václav Smolka z ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

V Branné počítají s tím, že mrazivých teplot hned využijí k zasněžování. "Vypadá to, že týden bude chladný, tak zkusíme něco vyrobit. Kéž by nám něco napadlo, ale ten Ježíšek je lakomec," doplnil s úsměvem Procházka.